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獨家／53歲馬力歐公布喜訊　歷經三次人工生殖　老二明年三月報到　

記者葉文正／台北報導

本名卜國耕的馬力歐結婚7年，已經育有卜蜜這個可愛的女兒，他也視為掌上明珠，但他雖然已有一愛女，但是妻子劉恩忻非常想要再有一個寶貝，因之去年夫妻倆努力做人，希望再得子(或女)，在努力一年後，今天宣布老婆懷孕13周，明年3月中旬將迎來二寶進入卜家。

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

53歲馬力歐原本只想要生卜蜜這個女兒，如今爆出喜訊，他透露是老婆很想要再有一個孩子，他表示：「已經一年了，真正辛苦是我老婆，取三次卵，最初植入後，不能完全著床，但現在也盼到了，我們第一胎是自然懷孕，但這次真的努力很久。」幾乎是整整一年的時間。

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▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐(右)與劉恩忻對於孩子的教育親力親為。（圖／馬力歐提供）

馬力歐透露，為了懷這個孩子，第二胎還去買排卵試紙等等，但一直不順，最後求助於王家瑋生殖醫學中心，植入三次後才成功，目前老婆懷孕13周，還透露：「當年我本來想生個兒子，但第一個是女兒，但是卜蜜很貼心，我現在反而喜歡女生了，我是我們卜家獨子單傳，這次還是希望女兒，因為衣服可以傳承下去，比較省錢，現在也不曉得男女，我覺得女兒好，但生男的，就可以傳到香火，讓卜蜜有個弟弟，但老婆是說健康就好。」夫妻倆對於未來家中的新生命相當期待。

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐坦承很愛女兒。（圖／馬力歐提供）

對於生男生女，馬力歐還真認為無法強求，「老婆家族都是女生，那時我就想，應該輪到我了吧，結果又生了卜蜜是女娃，但卜蜜的溫暖把我融化，我就女兒奴，應該要控制自己腦子不要想，搞不好就會美夢成真。」

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲新生命即將在明年五月報到。（圖／馬力歐提供）

馬力歐大女兒卜蜜已經5歲多，談到這段養育女兒的過程，他仍是感到不可思議：「我們第一次當爸媽，很多情況都是跟錯誤中學習，卜蜜是我們夫妻的潤滑劑，我負責賺錢，全力養家，但老婆對孩子的教育是百分百，包括課程、表演，學校教學，她也自己教，過程中我也有意見，不管怎樣，恩忻把卜蜜教得非常好，讓我沒有後顧之憂，我沒有看過一個女生可以做到這樣，不買名牌包，只穿平價衣服，能夠娶到她我真是好命。」

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐開始揹房貸但是深信自己十年內可還完。（圖／馬力歐提供）

馬力歐笑說，雖然老婆比較不會做飯，那他就一肩扛起：「那飯菜就我來做吧，夫妻互補，大家各司其職，她還會幫我臉書當小編，我努力賺錢。雖則夫妻吵架難免，轉頭看到孩子，就想到要當孩子好榜樣，不要在孩子面前大小聲，老婆也說我變了，我就是盡力做好。」

▲馬力歐家的第二個寶寶即將問世。（圖／馬力歐提供）

▲馬力歐近年戲劇綜藝作品不斷，是家中經濟支柱。（圖／馬力歐提供）

他對於家中未來新生命非常期待，「我們全家活動都綁在一起，相信如果生兒子老婆也會教得很好，我也有看過女生不貼心的，所以家庭教育很重要，我們每天都會跟女兒說我愛你，只要有愛的教育，孩子就會變成很跟家庭黏一起。像有時我罵完卜蜜，就會很後悔，跟她說對不起，還會帶她去扭蛋。」笑稱自己是女兒奴。

馬力歐透露，妻子劉恩忻預產期是明年3月15日，夫妻倆都是獅子座，卜蜜則是射手，一家人也在文山區買了新房子，是四月買新房，下周十四日入厝，開始揹房貸，一切都在計畫中，最近解了定存，又還兩百萬，房貸希望在十年內還完。

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