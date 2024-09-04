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師大驚見「超仙正妹」！竟是李㼈20歲女兒　粉絲全暴動：太美了

李紫嫣外型出眾。（圖／翻攝自IG）

▲李紫嫣外型出眾。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

9月正是開學的季節，不過師大校園卻出現一位充滿仙氣的正妹，原來她是藝人李㼈的20歲女兒李紫嫣，目前就讀國立師範大學國文系，近日拍攝Vlog跟粉絲分享校園生活，影片曝光後瞬間讓網友暴動，甚至直呼「羨慕有這麼漂亮的同學」。

師大20歲仙氣高材生出沒！她「竟是李㼈20歲女兒」　校園掀轟動

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▲李紫嫣在IG上分享開學日校園生活。（圖／翻攝自IG）

影片中只見李紫嫣長髮飄逸、身穿小碎花白衣穿梭在校園間，臉上薄施淡妝，宛如校花般的存在，她分享自己在校園的日常，透露因為太早到教室一度被鎖在門外。

對大學生來說，美食地圖也是不可少的，李紫嫣透露因為在節食，喜歡吃滷味攤的蔬菜三寶高麗菜、豆芽菜、水蓮，平常不需忌口時，酸辣麵、蛋餅也是她的最愛，李紫嫣透露，師大有個特殊節日西瓜節，在這天送西瓜給心儀對象就是告白的意思。

李紫嫣透過影片分享校園日常。（圖／翻攝自IG）

▲李紫嫣的字跡娟秀。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，原先沒有選到選修課的她，也開心分享自己抽中加選名額的心情，還因為自認太幸運，腳不聽使喚的興奮狂抖。影片最後，李紫嫣則回到家中複習功課，並笑稱「我也不知道這個三分鐘熱度會持續多久」。

男星李㼈出道多年，演過許多膾炙人口的戲劇作品，而他20歲的女兒、來自女團「黑曜精靈」的李紫嫣因擁有亮麗外型，讓李㼈瞬間成為「國民岳父」。

這次李紫嫣的影片曝光後，讓粉絲大喊賞心悅目，還紛紛留言「羨慕有這麼漂亮的同學」、「字好漂亮」、「聲音也好好聽」、「歡迎來聯誼」、「好想跟妳一起上課喔」、「今天有在走廊上看到你」、「喜歡這種影片，太美了。」

▲ 李紫嫣是女團「PER6IX」的成員。（圖／李紫嫣IG）

▲李紫嫣是女團「PER6IX」的成員。（圖／李紫嫣IG）

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