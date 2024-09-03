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賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

記者葉文正／台北報導

50歲女星賈永婕日前宣布接下101董事長職位，今（3日）是她上任董座首日，出席台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會時，賈永婕表示自己在股東會上的票數是全數通過，接下來打算和韓劇《淚之女王》中出現的現代百貨合作，也提到101目前大多觀光客都來自韓國。她也笑著透露，先前傳給小S一張照片，沒想到對方氣到不行，讓全場樂歪。

▲▼台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會-賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈永婕全票通過成為101董事長。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕透露，兩個女兒現在都在南加大唸書，大女兒安安已大學四年級、小女兒小羽則是二年級，小S的二女兒Elly也在當地一起念大學是一年級新生，賈永婕笑說，昨她和小羽視訊，Elly剛好在旁邊，兩人準備要一起去吃飯，Elly便對賈永婕說：「妳現在立刻自拍，傳給我媽，她一定會氣死。」果然賈永婕把照片傳給小S後，對方氣到不行，讓她忍不住開懷大笑。

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▲▼台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會-賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈永婕任內未來無法兼顧演藝事業。（圖／記者周宸亘攝）

目前賈永婕大女兒安安就讀南加大四年級已是老鳥，次女小羽是大二，小S女兒Elly也進了南加大，小S特別叮囑賈永婕，希望安安跟小羽能幫忙照顧她女兒，可見小S愛女心切，獲知賈永婕要當董事長後，小S也開玩笑說要去賈永婕的辦公室喝香檳。她也透露小S跟郁方都說要來她辦公室，但沒說何時來訪。

▲▼台北101第十屆董事長及總經理上任媒體茶會-賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲她希望跟韓國《淚之女王》百貨合作。（圖／記者周宸亘攝）

而雖然外傳賈永婕年薪達千萬元，但是她今天表示，薪資其實跟總經理差不多，而據了解總經理薪資據傳應為500多萬，賈永婕笑說未來兒子也會到美國念書，繳兒子學費應該沒問題。

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賈永婕, 王兆杰, 安安, 小羽, 101

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