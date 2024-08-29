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康康淚灑攝影棚！爆和兒感人互動　她聽歌三度落淚「憶剛過世阿嬤」

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》最新一集超催淚，許多歌手都被逼哭。主持群加上歌手來賓陳思安、吳俊宏、林俊吉、蔡義德、蘇宥蓉、郭婷筠、陳怡婷、蔡家蓁、翁鈺鈞等，整集用歌聲傳達「愛要大聲說」的感性情懷。節目中李子森選唱康康的歌〈順仔你著愛讀冊〉，得知李子森要挑戰這首歌，康康很驚訝，也提到這首歌是他在兒子剛出生時所唱，對他別有意義，聽到李子森以深情的風格重新詮釋，讓他一度在攝影棚眼眶含淚。

▲▼康康聽李子森唱自己的歌誇讚比原唱還好。（圖／中視提供）

▲康康聽李子森唱自己的歌誇讚比原唱還好，更聽到落淚。（圖／中視提供）

康康在影棚眼忍不住落淚，「他唱的時候，我（腦中）的畫面就是想到我兒子，演唱會那天我有唱這首歌，我兒子聽了有哭，我就問他怎麼以前都不會哭，現在怎麼在哭，兒子則回我小時候聽不懂，現在長大了，知道爸爸的偉大。」兒子的一番真心話讓康康倍覺感動。

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▲▼康康聽李子森唱自己的歌誇讚比原唱還好。（圖／中視提供）

▲李子森深情演唱。（圖／中視提供）

這集歌單有許多都是兒女表達對父母的感恩之情，很引人共鳴，像是陳隨意、蘇宥蓉、陳怡婷、蔡家蓁等，接連等一系列的歌，唱出為人子女的孝心，超級催淚，陳隨意提到彩排時看到蔡家蓁唱了兩句就淚崩，自己很能體會她的心情，「我這首歌發行這麼多年幾乎在外場都不唱，因為會哭。」杜忻恬也聽出陳隨意歌聲中的那份孝子之心：「雖然唱的時候沒有用到太多的技巧，但可以聽到隨意哥那種很直接、很誠懇的情感，唱到最後有一個很溫暖的笑容，就像是對長輩報喜不報憂的那種堅強。」

▲▼康康聽李子森唱自己的歌誇讚比原唱還好。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》群星錄製「愛要大聲說金曲挑戰賽」。（圖／中視提供）

同樣歌聲也很具穿透力的還有歌手陳怡婷，不管是自己選唱的歌或是聽到別的歌手演唱，都勾起她的思念之情，因為阿嬤今年才剛過世，許多歌詞都牽動情緒，讓她三度落淚。陳孟賢也藉這主題呼籲年輕人要懂得孝順：「小時候爸爸媽媽花很多時間教我們拿筷子，但我們這些年經人怎麼沒辦法花一些時間教他們用3C。」

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康康, 綜藝一級棒, 順仔你著愛讀冊, 李子森, 落淚

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