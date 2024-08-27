記者蔡宜芳／綜合報導

大陸26歲女星宋祖兒在去年被爆逃漏稅，金額高達4500萬人民幣（約台幣1.96億元），她對此始終沒有回應，同時消失在螢光幕前。事隔一年，她的工作室突於27日發出聲明，澄清其「從未偷逃稅款」，聲明內容也洩漏蛛絲馬跡，直指問題起因在前經紀公司。

▲宋祖兒在去年8月被爆逃漏稅。（圖／翻攝自微博／宋祖兒lareina）

宋祖兒工作室在聲明中，堅決否認宋祖兒有偷逃稅款的行為，並強調她未曾因稅務事宜被處以行政處罰。聲明指出，自從2020年10月宋祖兒的前經紀公司將部分財務資料移交至現任工作室後，宋祖兒便一直主動進行仔細排查，「並在指導下，積極完成了自查自糾工作。」

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▲宋祖兒工作室事隔一年發聲。（圖／翻攝自微博／宋祖兒工作室）

工作室特別強調，微博用戶「小宴小西」先前的發文內容是故意扭曲事實、進行惡意解讀，已經涉嫌嚴重侵犯宋祖兒的名譽權，工作室目前已經完成蒐證，並將對此事保留法律追究的權利。

宋祖兒的工作室最後警告，從聲明發出的當天起，對於任何惡意侵犯宋祖兒合法權益的行為，工作室將依法採取所有必要的合法手段，包括但不限於提起訴訟，以保護宋祖兒的合法權益不受侵犯。

▲宋祖兒工作室聲明。（圖／翻攝自微博／宋祖兒工作室）

【宋祖兒工作室聲明】

就近日社交媒體出現的「宋祖兒稅務問題後續」的相關內容，本工作室聲明如下：

宋祖兒女士經稅務機關核查，無偷逃稅款的行為，未曾因稅務事宜被處以行政處罰。自2020年10月，宋祖兒女士前經紀公司移交部分財務資料至本工作室後，宋祖兒女士一直主動就前經紀公司管理期間遺留問題進行仔細排查，並在指導下，積極完成了自查自糾工作。微博用戶【小宴小西】發佈微博內容故意歪曲事實進行惡意解讀，已經涉嫌嚴重侵犯宋祖兒女士的名譽權。

本工作室已對相關證據進行保全。自本聲明發出之日起，針對任何惡意侵犯宋祖兒女士合法權益的行為，本工作室將依照法律規定採取包括但不限於提起訴訟在內的一切合法手段，以維護宋祖兒女士合法權益不受侵犯。

特此聲明！