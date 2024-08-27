黃霆睿、琳誼拍MV笑場　他爆：沒戲份就跑去買鹹酥雞

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手黃霆睿與同門的琳誼合作推出全新單曲〈我用了多少的十年才明白〉，黃霆睿對於琳誼的嗓音給予高度讚揚，他表示：「她的嗓音很空靈，很符合這首歌所要傳達的回憶、遺憾情緒，也為整首歌增添了畫面感。」琳誼也對黃霆睿的聲音給予好評，她說：「Ray的聲音聽起來堅定又帶點溫柔，其實跟我的聲音還滿搭的，合在一起聽很舒服。」

▲黃霆睿、琳誼合唱新歌〈我用了多少的十年才明白〉。（圖／相映音樂提供）

兩人已經相當熟識，好奇拍攝MV時是否會笑場？黃霆睿坦言：「確實有一度笑場，但看到太陽快要下山時，擔心沒捕捉到導演要的光，還是很快的重新培養情緒，希望可以把最好的畫面呈現給大家。」他更偷偷爆料：「沒有琳誼戲份的時候，竟然衝去旁邊點鹽酥雞。」琳誼則笑回：「當天都蠻輕鬆互動、蠻有趣好笑的，但鏡頭一開，我們都很專業。」她更感謝這次邀請。

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新歌〈我用了多少的十年才明白〉的創作靈感來自於電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的劇本。黃霆睿表示，他最想把握的是每個得來不易的機會，希望可以讓更多人認識他和他的音樂。而琳誼則表示，她最想把握的是讓自己活成自己想要、也舒服的樣子。

▲▼黃霆睿、琳誼對彼此相當熟悉。（圖／相映音樂提供）

在新歌未正式上架前，兩人有幸在五月天演唱會舞台首唱。黃霆睿表示非常開心，並感謝五月天給他這個機會分享創作。琳誼也表示，能在這麼大的舞台上分享新歌，更為了這首歌特別編排了走位，希望大家會喜歡這首歌。