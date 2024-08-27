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黑道大哥金盆洗手「轉行殯葬業」　男星清掃特殊現場：自我贖罪！

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》即將在9月7日播出，今釋出5分鐘搶先看，介紹劇中主角們的個性，其中鳳小岳、宋芸樺此次詮釋的角色跟過去有很大的不同，鳳小岳飾演不修邊幅的台客暖男，「這是我這幾年來拍得很有意義、很重要的角色，劇中議題跟現代社會很有連接感。」宋芸樺挑戰性格高冷，個性壓抑的留美高材生，笑說「這是我從影以來台詞最少的角色。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》鳳小岳、宋芸樺挑戰跟以往不同的角色。（圖／果陀娛樂提供）

鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵、黃冠智在《人生清理員》中是專門在逝者遺居做特殊現場清理的「明日清潔社」公司成員，為了呈現寫實性，製作人楊凱婷表示「在每個案件的場域上做不同的設計，比如水塔、火災的身亡事故等，同時也著重在刻畫特殊現場清理員這份職業的真實樣貌」。演員們在拍攝現場還得擬真處理屍體因腐爛後成為組織液的殘留物，表演上正面迎擊真實世界的遺憾與沈痛。

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▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵、黃冠智主演。（圖／果陀娛樂提供）

金士傑在劇中是「明日清潔社」的老闆何維龍（龍哥），曾有黑道背景，金盆洗手後，接觸殯葬業，發現沒有專門的人在處理特殊現場清掃，於是成立這家公司。金士傑在劇中偶爾還會飆台語展現黑道大哥的氣勢，跟過去角色有些不同，他談到戲中角色時形容「龍哥會做這個工作是基於自我贖罪，還是對社會公德心，不得而知，但讓我有種懷想，他是不是在自我修煉，幫自己做點人性進修。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲金士傑在《人生清理員》中飾演公司老闆。（圖／果陀娛樂提供）

鳳小岳劇中為頭牌員工李井川（大川），個性大而化之，看似粗枝大葉，但其實是個有話直說的暖男。鳳小岳認為大川與過去飾演的角色有很大的不同，真性情不拘小節外，臉皮很薄又很內耗「不肯跟社會低頭，帶些驕傲的個性很有社會現況即視感。」

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

最初收到劇本時，鳳小岳認為這角色正是大多數人的縮影「比如對環境、生活的各種倦怠的難題想解決卻停滯不前，彷彿要等一個契機才願意好好清理自己。」他尤其認為大川不喜歡讓別人看到自己懦弱的一面，有著倔強性格，這特質也是很多人在進社會時都能體會到的情緒呈現方式。

宋芸樺在劇中演出金士傑的女兒，性格高冷，個性據理力爭，在美國專攻化學。母親早逝，父親龍哥在她升高中就決定送她到美國唸書，父女關係一直很僵，也養成她不愛求助的個性，不料回國後進入父親成立的清潔社，成為菜鳥成員。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》金士傑與宋芸樺飾演父女。（圖／果陀娛樂提供）

宋芸樺透露角色「利穎」是她從影以來台詞最少的角色，說道「利穎因為成長背景和經歷把 自己封閉起來，這種壓抑型角色跟我以往的角色有很大的不同，我很享受這種透過眼神，去傳達內心澎湃的感覺。」宋芸樺也表示，私下的自己跟利穎很像，坦言「大家看我都是很活潑、很正能量，但其實沒有人是這樣一輩子的，有時候脆弱和悲傷的情緒，只有身邊的人才看得到。」

蔡嘉茵劇中飾演約聘員工伊雯，獨自一人帶著懂事可愛的女兒樂樂，看起來是良家婦女，實際上卻是力大無窮的神力女超人，擅長搬大型傢俱和家電。也因要演出力氣很大的形象，為此她還特別請教在搬家公司上班的朋友，學習搬運的技巧。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲蔡嘉茵是《人生清理員》裡的開心果。（圖／果陀娛樂提供）

同時蔡嘉茵的角色原本對社會融入有些人際困難，並沒有明顯的喜感，但經過調整後，改為清潔社的開心果，成員們的調和劑。她笑說「因為其他人都不好笑，拍一拍怕有點沈，所以我把喜感部分再放大一點，讓故事不要那麼沈重。」

黃冠智在劇中本名陳萬圖，綽號萬兔，是明日清潔社約聘員工，最常被虧有點摳門，對錢斤斤計較，但背後原因其實都是為了要照顧媽媽。黃冠智坦言一開始他還抓不到角色的定位，透露「以往我的角色比較外顯外放，這次導演把角色塑造得非常內斂，很多情緒都放在心裡，一直處在很壓抑的狀態。」

甩掉開朗成憂鬱男的黃冠智透露，最初田調時接觸到類似的真實人物性格就拿來當參考，但導演覺得跟角色個性離較遠，於是慢慢幫他塑型，表演愈演愈收，最後才呈現心事重重，安靜又難以言喻的形象。

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