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拍謝少年首攻北流超威！　兩大金曲歌后全來助陣

記者蔡琛儀／台北報導

金曲、金音樂團「拍謝少年」出道20年，今（24日）首度在台北流行音樂中心開唱，舉辦「噪音公寓」演唱會，直接把舞台當「客廳」開起大型搖滾趴，吸引5000名粉絲到場朝聖，兩大台語金曲歌后曹雅雯、鄭宜農也現身力挺。

▲▼拍謝少年北流演唱會，嘉賓曹雅雯、鄭宜農。（圖／海口味有限公司提供）

▲拍謝少年北流演唱會，嘉賓請到曹雅雯、鄭宜農。（圖／海口味有限公司提供）

開場他們以大型冰屏投射舊公寓街道影像，勾起歌迷回憶象徵回到過去，並以同名歌曲〈噪音公寓〉為演唱會揭開序幕，中間交錯經典歌曲〈台十七〉、〈出巡〉、〈歹勢中年〉、〈兄弟沒夢不應該〉，讓歌迷盡情沈浸在拍謝少年音樂時空的流變。

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曹雅雯、鄭宜農拜訪拍謝少年的「噪音公寓」搶當房客獻聲，自願變配角的他們開心笑說：「我們很樂意當兩位女神的護花使者！」曹雅雯是二度和拍謝少年合作，透露：「拍謝少年很『彈』！可以邊搖邊唱，害我穿著高跟鞋也很想跟著他們一起彈跳跟著搖！」貝斯手薑薑則爆料：「雅雯可以面不改色地講垃圾話，彩排的時候更是一連串連珠炮，應該平常有在練，超好笑！」

▲▼拍謝少年北流演唱會，嘉賓曹雅雯、鄭宜農。（圖／海口味有限公司提供）

▲拍謝少年首度在北流開唱。（圖／海口味有限公司提供）

除了在北流開唱，拍謝少年還在北流表演廳外辦起pre-party，讓歌迷從下午3點一路吃喝到晚上7點，他們讓歌迷來個「事前酒」暖身，平常愛小酌的拍謝少年卻堅持在開演前不喝酒，團員薑薑表示：「小酌只會越搔越癢，等唱完再盡情喝！」

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