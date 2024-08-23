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許光漢低調入伍！「替代役大學長」說話了　阮經天：他應該很開心

記者蕭采薇／台北報導

阮經天近來為電影《愛情城事》宣傳，該片集結10位導演、10個故事，其中他與金馬影后林嘉欣合作單元《病源》，導演還是另一位金馬影后李心潔。阮經天說：「光拿出這兩個人的名字，我就答應了。」監製曾寶儀則透露，李心潔與伍佰就是最先答應的卡司，「伍佰老師多久沒拍電影了，有了他整部電影的氣質都不一樣了！」

▲《愛情城事》阮經天、曾寶儀專訪。（圖／華映娛樂提供）首圖

▲《愛情城事》監製曾寶儀（左）促成阮經天（右）與李心潔、林嘉欣合作。（圖／華映娛樂提供）

阮經天和林嘉欣之間的淵源滿有趣，兩人大概每隔7、8年就會合作一次，這樣的緣分也讓他們見證彼此成長。阮經天說：「我剛出道當模特兒的時候，她就已經是很有名的女演員了。當時我是抱著欣賞和崇拜的心情，但隨著我也有越來越多的經驗，我們之間變得慢慢可以平行對話了，這個過程很奇妙。」

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故事有趣、合作的人有趣，是現階段阮經天挑作品最在意的。他坦言，以前會喊話「快來找我（拍戲），我很便宜！」，阮經天笑說：「現在也不貴，我不是不愛錢，但我有很多種方式賺錢。如果有東西我很喜歡，相對又很稀少（指好作品、好機會），那錢真的不會是第一位。」

▲《愛情城事》阮經天、曾寶儀專訪。（圖／華映娛樂提供）

▲阮經天（右）坦言，如今挑作品「喜歡」是第一位，金錢不是首要考量。（圖／華映娛樂提供）

當年阮經天聲勢如日中天，卻在人氣巔峰時入伍，有如現今的突然去了成功嶺的許光漢。阮經天笑說：「我昨天看到（許光漢入伍）新聞就想到有人會問這個！」但他也說：「像光漢那樣的人，他應該很開心能夠有那麼一段時光正正常常、可以卸下所有壓力，過好自己的生活。」

▲▼許光漢出席《正港分局》媒體茶叙。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢不久前才出席《正港分局》宣傳，沒想到隨後就低調入伍。（圖／記者李毓康攝）

阮經天也回憶，當兵的那段日子，對自己有很大的改變，「我若干年後再回想自己那段在教育局的時間，依然覺得很寶貴。」他也為許光漢說話：「我們每個人都在規則內，沒有違反規則。光漢是非常棒的人，一定可以在這一年收穫很多。」《愛情城事》將於8月30日上映。

 

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許光漢, 阮經天, 替代役, 入伍, 成功嶺

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