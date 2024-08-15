奎丁遭廠商拖欠頭款！　「2個月拿嘸錢」怒了：浪費時間

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber奎丁今（15）日在社群發限時動態抱怨，透露自己對於被廠商欠頭款2個多月而感到不滿，並形容這段過程彷彿「鬼故事」，同時也無奈表示：「真的是浪費大家時間。」

▲奎丁平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／Zamy奎丁）

奎丁透露，日前她接到了一個急案，預計在6月底要上片，因此雙方在6月中便簽訂合約，且按計畫迅速完成影片的拍攝和剪輯工作。然而，讓奎丁感到不滿的是，如今已經進入8月中旬，儘管自己已經盡力配合完成任務，廠商卻遲遲未支付頭款，導致影片至今仍無法如期上片，她對於這種情況感到相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奎丁發文透露遇到廠商沒付頭款。（圖／翻攝自Facebook／Zamy奎丁）

奎丁表示，廠商希望她能在沒有收到頭款的情況下先行上片，但這種要求讓她感到相當困惑，因此在文中開放選項來詢問網友意見，是否應該在未收到款項的情況下先上片。奎丁在文末回憶這段工作的艱辛，坦言在6月時為了趕這個案子而放棄了兩次假日，甚至請求親朋好友一起幫忙，在烈日下完成拍攝工作，沒想到結果至今仍未能如期上片，讓她感到時間和努力都被浪費了。

▲奎丁發文透露因為被廠商欠頭款而感到生氣。（圖／翻攝自Facebook／Zamy奎丁）