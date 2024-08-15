吳奇隆、蔡少芬被挖舊情！　拍戲燃愛火3年…1關鍵令她痛心分手

記者陳芊秀／綜合報導

「小虎隊」吳奇隆與大陸女星劉詩詩結婚9年，近年頻傳婚變。而資深媒體人許聖梅近日在節目提起他婚前的戀愛史，其中一段是與香港女星蔡少芬的戀情，引發關注。

▲吳奇隆、蔡少芬舊戀情被挖。（圖／翻攝自微博）

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吳奇隆因「小虎隊」走紅，後來到香港拍電視劇《創世紀》，與蔡少芬開始熱戀。兩人家庭背景相似，他因家中生意失敗，17歲進演藝圈，賺錢為家人還債，而蔡少芬同樣家中生意失敗，且母親還嗜賭成性，年紀輕輕參加選美比賽，進而入行。

▲吳奇隆、蔡少芬拍港劇《創世紀》相戀。（圖／翻攝自微博）

許聖梅指出，吳奇隆、蔡少芬當時手牽手逛家具被拍到，隨後大方公開戀情，並向媒體表示彼此非常欣賞和喜歡對方。儘管雙方家人都反對，兩人仍非常努力維繫，但最終戀情僅維持了3年便告終。

分手原因之一是吳奇隆的性格過於沉悶，不喜歡分享心事，這讓蔡少芬難以忍受。她曾在採訪中透露，吳奇隆在香港發展期間他們還能稍微交流，但一旦進軍大陸，他幾乎就像消失了一樣，這讓她非常痛心。

▲許聖梅透露，蔡少芬難忍受吳奇隆去大陸像失蹤一樣。（圖／翻攝自YouTube）

許聖梅也提到，吳奇隆也難以忍受蔡少芬。由於蔡少芬母親的債務問題，經常需要出面開記者會澄清和母親的關係，「但兩人確實是相愛的！」即便如此，最終他們仍然分手，各自走上不同的道路。而現在吳奇隆二婚與劉詩詩共築家庭，蔡少芬與張晉婚姻幸福美滿。

▲許聖梅說，吳奇隆、蔡少芬兩人當時很相愛的。（圖／翻攝自YouTube）