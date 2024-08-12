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王柏森虧郎祖筠「渣女」奪走舞台劇初吻：把我用完就丟

記者許逸群／台北報導

春河劇團最新力作舞台劇《第三者》即將於11月於台北城市舞台隆重登場，今（12日）舉行排練記者會，演員們分享了排練中的趣聞與挑戰，現場笑聲不斷，氣氛熱烈。蘇明淵也在記者會現場自爆說：「前女友也曾經來找自己諮詢過，就像《第三者》裡的郎祖筠及王柏森一樣！」

▲▼舞台劇《第三者》。（圖／春河劇團提供）

▲《第三者》郎祖筠及王柏森飾演分手情侶。（圖／春河劇團提供）

金馬男配王柏森爆料，劇中郎祖筠奪走他的舞台劇初吻，還對著郎祖筠說：「阿郎，妳經驗比較多，要對我溫柔點喔！」王柏森更在現場控訴：「郎祖筠在《第三者》裡面根本就是渣女，把我這個初戀情人用完就丟！」他也不忘賣關子笑說：「詳細的劇情，請來劇場看戲。」逗得全場大笑。

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提到劇中吻戲，王柏森透露，兩年前郎祖筠就邀約他演出，「以我30年的舞台劇經驗，都沒有吻到，應該是姻緣線還沒牽到啦。郎姐應該經驗比較豐富。」郎組筠笑說：「我的經驗也沒比較多，不過柏森是我在舞台劇裡吻過最帥的！」

此外，楊小黎日前於宣傳照拍攝中提到「五音不全」很難表演，排練記者會上，為了讓她洗刷「五音不全」，特別請導演安排讓她現場演唱《第三者》。楊小黎事前知道金曲台語歌王蘇明淵也在現場，心情忐忑不安，不過蘇明淵卻給出了很高的分數：「沒想到她唱得很好耶！而且咬字也很清楚啊！」

▲▼舞台劇《第三者》。（圖／春河劇團提供）

▲舞台劇《第三者》。（圖／春河劇團提供）

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第三者, 蘇明淵, 楊小黎, 郎祖筠, 王柏森

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