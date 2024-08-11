記者黃皓瑋／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷無畏國際間的惡意攻擊，於台灣時間今（11日）凌晨拿下奧運金牌，感動大批台灣民眾，許多名人也紛紛送上祝賀。歌手詹雅雯稍早在臉書發文恭喜林郁婷奪金，直呼她是「台灣的女兒」，也感動表示這場比賽是「善良與實力贏了全世界」。

▲林郁婷。（圖／路透）

林郁婷近期無端捲入性別爭議，被外國網友、媒體持續攻擊，讓許多人相當不捨，詹雅雯日前也發文聲援，為她加油打氣。而今日得知林郁婷在金牌戰中獲勝，詹雅雯也感動直呼「台灣的女兒妳太棒了」，大讚她有志氣：「不管別人什麼眼光，拼（拚）到底就對了，有氣度的（地）原諒別人惡意的攻擊。」

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▲詹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／詹雅雯 Y.W）

詹雅雯坦言不捨林郁婷一路走來的艱難，「得獎的背後，是多少淚水、血汗、艱辛努力……還有多少異樣眼光的打擊」，直呼這場勝利讓她感動到想哭。她也不忘大讚林郁婷的媽媽：「在您智慧的教育下，讓郁婷可以勇敢，用善良的心，去面對全世界給予的壓力，這一戰是善良與實力贏了全世界。」

詹雅雯臉書全文

狂賀

太不容易了，太不容易了

讚啦

有志氣，不管別人什麼眼光

拼（拚）到底就對了

有氣度的（地）原諒別人惡意的攻擊

用實力說話

太開心了

林郁婷你～太強大了

台灣以你為榮

太想哭了

因為太感動了，得獎的背後～是多少淚水、血汗、艱辛努力……還有多少異樣眼光的打擊，你做到了，你做到了

台灣的母親郁婷媽媽

在您智慧的教育下～

讓郁婷可以勇敢

用善良的心，去面對全世界給予的壓力，這一戰是善良與實力贏了全世界

台灣的女兒你太棒了