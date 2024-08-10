ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎

記者蔡琛儀／台北報導

林芯儀昨（9日）提前慶生，在EZ5駐唱演唱最後一首歌時，好友小胖林育羣、呂薔、阿布絲、原民嬌娃Larry、資深媒體人劉玉霖等好友們突然出現，將蛋糕送上台，讓林芯儀感到驚喜和感動，其實林芯儀在演唱第一首歌後，立即注意到台下的熟悉身影，並好奇地問道：「咦！不會吧！台下那位朋友不會是小胖林育羣吧！」小胖當場笑問：「天啊，我都忍住沒轉頭耶！連背影都那麼好認嗎？」

▲▼林芯儀歡喜慶生。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

▲▼林芯儀在好友簇擁下提前開心慶生。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

▲▼林芯儀歡喜慶生。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後小胖小心翼翼捧蛋糕上台，樂隊也隨出場伴奏音樂，林芯儀逗趣說：「哇，這可是第一次有朋友上台有出場音樂耶。」現場也有粉絲為林芯儀準備生日蛋糕，小胖說：「因為有2個蛋糕，所以妳可以許6個願望。」林芯儀將第一個生日願望大方貢獻：「希望現場所有的朋友平安健康賺大錢！」她還邀請了好友呂薔上台，三人一起合唱〈If I Ain't Got You〉，引來台下熱烈的掌聲。

此外，林芯儀在生日前夕完成了與伍浩哲和劉玉霖合作的國台雙語男女合唱曲〈一場望春風〉的錄音，並表示這首歌是送給媽媽、歌迷和自己的生日禮物。

▲▼林芯儀歡喜慶生。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

▲小胖驚喜帶蛋糕上台給林芯儀。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

她表示，30歲前的生日會與朋友和粉絲瘋狂慶祝，但30歲後，她選擇了平凡和低調的慶生方式，而生日願望是祈願自己和親友健康平安，並計劃報考健身教練執照，開啟副業。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁「50萬YouTuber」開心曝寶寶性別

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁「50萬YouTuber」開心曝寶寶性別

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

陳天仁遭爆劈腿不只一人！　「愛孩子、寵物攏是假」前男友不忍了

陳天仁遭爆劈腿不只一人！　「愛孩子、寵物攏是假」前男友不忍了

羅時豐78萬YT頻道爆拆夥...姪子又開砲：不尊重藝術創作者不能忍！

羅時豐78萬YT頻道爆拆夥...姪子又開砲：不尊重藝術創作者不能忍！

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

Joeman河北彩伽拍床戲！他「棉被下被握住」肉體接觸　秒解褲頭暈船了

Joeman河北彩伽拍床戲！他「棉被下被握住」肉體接觸　秒解褲頭暈船了

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

炎亞綸改本名認了：媽媽很難過！　花四位數選「孺字」有玄機

炎亞綸改本名認了：媽媽很難過！　花四位數選「孺字」有玄機

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁「50萬YouTuber」開心曝寶寶性別

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

陳天仁遭爆劈腿不只一人！　「愛孩子、寵物攏是假」前男友不忍了

羅時豐78萬YT頻道爆拆夥...姪子又開砲：不尊重藝術創作者不能忍！

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

Joeman河北彩伽拍床戲！他「棉被下被握住」肉體接觸　秒解褲頭暈船了

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林芯儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／「神之美乳」認了曾經拍到哭　熱愛騎乘位現場也要當吃貨
  2. 42歲宋慧喬「零修圖」街頭美照曝光　清新氣質激似大學生！
  3. 天后愛黛兒終於認了訂婚！　演唱會上「秀左手無名指」官宣閃爆
  4. Junior忘記七夕情人節倒頭大睡　林萱瑜出賣床照辦促銷：提醒一下
  5. 王陽明自認：台灣最頂8+9！　懷秋見世面「嚼檳榔全身發熱」吃到牙爛
  6. 林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎
  7. 梁文音七夕許願：歡迎帥哥來追！　秒收超浪漫情人節花束　
  8. 韓網熱門／史上最感動逆應援！　親設遮陽棚「保冷箱＋5禮」全都送
  9. GOOGLE「如何七夕時馬上有對象」一張圖解答！洗菜：好的謝謝
  10. 丁特花500萬投資飲料店　陳零九提醒他這件事一定要提防

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366