林芯儀唱一半「驚見熟悉身影」當場傻眼　他笑喊：我有這麼好認嗎

記者蔡琛儀／台北報導

林芯儀昨（9日）提前慶生，在EZ5駐唱演唱最後一首歌時，好友小胖林育羣、呂薔、阿布絲、原民嬌娃Larry、資深媒體人劉玉霖等好友們突然出現，將蛋糕送上台，讓林芯儀感到驚喜和感動，其實林芯儀在演唱第一首歌後，立即注意到台下的熟悉身影，並好奇地問道：「咦！不會吧！台下那位朋友不會是小胖林育羣吧！」小胖當場笑問：「天啊，我都忍住沒轉頭耶！連背影都那麼好認嗎？」

▲▼林芯儀在好友簇擁下提前開心慶生。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

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隨後小胖小心翼翼捧蛋糕上台，樂隊也隨出場伴奏音樂，林芯儀逗趣說：「哇，這可是第一次有朋友上台有出場音樂耶。」現場也有粉絲為林芯儀準備生日蛋糕，小胖說：「因為有2個蛋糕，所以妳可以許6個願望。」林芯儀將第一個生日願望大方貢獻：「希望現場所有的朋友平安健康賺大錢！」她還邀請了好友呂薔上台，三人一起合唱〈If I Ain't Got You〉，引來台下熱烈的掌聲。

此外，林芯儀在生日前夕完成了與伍浩哲和劉玉霖合作的國台雙語男女合唱曲〈一場望春風〉的錄音，並表示這首歌是送給媽媽、歌迷和自己的生日禮物。

▲小胖驚喜帶蛋糕上台給林芯儀。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

她表示，30歲前的生日會與朋友和粉絲瘋狂慶祝，但30歲後，她選擇了平凡和低調的慶生方式，而生日願望是祈願自己和親友健康平安，並計劃報考健身教練執照，開啟副業。