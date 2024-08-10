丁特花500萬投資飲料店　陳零九提醒他這件事一定要提防

記者葉文正／台北報導

知名YouTube實況主丁特，斥資500萬打造的手搖飲品牌「特‧好喝烏龍茶專賣店」（10日）於繁華的林口長庚飲料一級戰區正式開幕；藝人陳零九、晨灰、施文彬、昌璟翔（阿達）、謝夏天等，前來祝賀。開幕活動上，不僅有藝人好友前來相挺，「特好喝」創始人丁特，一早開店就親自與現場觀眾互動，大玩轉盤遊戲，也吸引上百人的排隊人龍。

▲陳零九(左起)、丁特、晨灰、蘿拉出席「特‧好喝烏龍茶專賣店」開幕活動。（圖／司徒提供）

「特好喝」創始人，丁特表示：「我希望每一位顧客都能在特好喝找到屬於自己的那杯茶，享受純粹且愉悅的好時光。」特好喝專注於工法複雜的烏龍茶，致力於打造最純粹、最好喝的茶飲，讓顧客在每一口茶中都能感受到舒適與愉悅。

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▲施文彬(左起)、謝夏天、丁特、昌璟翔（阿達）。（圖／司徒提供）

陳零九也祝福丁特，希望他越開越多家，生意興隆；丁特也說，陳零九有特別提醒他，一定要看帳。丁特預估花10個月至一年回本，每月營業額預估200萬收入；未來計畫半年後才開放展店、加盟，目標三年內，全台有一百家店，網友也敲碗喊話台中、高雄開店。

丁特說，當初在東南亞旅遊過程中，找不到手搖，加上自己是螞蟻，熱愛甜飲，所以才萌生乾脆自己開店的念頭，研發期間，平均每天試喝五杯以上，他也分享，開店目前最棘手的事情是對於員工培訓進度，務必要維持好茶飲的品質，要對的起消費者；員工薪資也優於業界行情、獎金、員工旅遊、健檢等福利。他說，開店的目的是要能將台灣茶飲推廣到全世界。

丁特也說，特好喝選用各種品種的頂級烏龍茶，結合世界各地的特色風味，創新開發出多樣化的茶飲品種。從純茶、極濃厚潤奶茶到果茶，每一杯茶飲都經過精心挑選和製作，滿足不同顧客的口味需求。茶王和茶后在試營運期間廣受好評，而凍類黑雲仙草更是成為奶茶愛好者心中的最佳配料，口感宛如布丁滑順美味，大人小孩都喜歡。