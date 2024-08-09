Suga稱：只喝一杯啤酒！　韓媒打臉酒測值0.227%「最重罰5年」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS成員Suga日前酒駕，他小酌後竟騎著電動車上路，自摔被警察發現遭發現酒駕。粉絲、公司護航他騎的是電動滑板車，卻遭到警方打臉，9日又爆最新資訊，他當天酒測值高達0.227%，且最重可罰2到5年有期徒刑、並繳納韓幣1千萬到2千萬的罰金。

▲Suga近日爆出酒駕。（圖／翻攝自Suga IG）



Suga當天喝完酒騎車回家，公司聲明寫「電動滑板車」，卻被警方打臉是「電動車」，不僅如此，韓媒《Dispatch》9日直接打給警察局確認事實，警方相關人士透露，「Suga騎的車為電動摩托車，該交通工具沒辦法被分類為PM」，所謂PM為Personal Mobility，最高時速不超過25公里，且機器本身低於30公斤重。Suga當天騎的器具並非歸類於PM，因此適用刑法跟汽車酒駕同類。

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▲▼Suga酒測值高達0.227%。（圖／翻攝自Suga IG）



不僅如此，據韓媒報導，Suga當天跟警方表示「只喝了一杯啤酒、騎了一下」，但《東亞日報》卻挖出他的酒測值高達0.227%。

根據韓國酒駕刑罰，酒測值0.08%到0.2%之間的狀況，可判處1到2年有期徒刑，並罰韓幣500萬到1千萬元。但若酒測值高達0.2%以上，則罰2到5年有期徒刑、並繳納韓幣1千萬到2千萬的罰金。Suga酒測值高達0.227%，遭質疑不止一杯啤酒，消息一出被全民撻伐。

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