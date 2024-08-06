紀卜心遭疑買粉「一鍵清除幽靈帳號」！　曝1擔憂道歉了：不好意思

記者王靖淳／綜合報導

網紅紀卜心和好友見習網美小吳經營的「十盛」，最近被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人已共同發出道歉聲明向大眾道歉。然而，紀卜心遭指IG粉絲數異常，她事後也在道歉聲明澄清自己沒有買粉，今（6）日更在限動透露，使用一鍵清除的方式，將IG幽靈帳號刪除，同時也表示，若不小心誤刪真粉，她向他們說聲不好意思。

▲紀卜心最近爆出負面爭議。（圖／翻攝自Facebook／紀卜心Kimi）

紀卜心提到，IG的一鍵清除功能可以幫助清除那些不活躍的幽靈帳號，以提高帳號的互動質量和效率。不過，她也坦言，這操作可能帶來的後果的擔憂，例如系統在清除帳號的過程中，恐怕將誤刪一些真正的粉絲帳號，她為此表示歉意，「若IG不小心偵測並刪到真粉絲，跟你們說聲不好意思。」

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▲紀卜心清除幽靈帳號。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

事實上，紀卜心在上個月底於社群發出的道歉聲明曾提到，她從未購買過粉絲，並對這起誤會表達了困惑與無奈。她認為，這可能是某人未經她同意為她買粉的行為，同時也強調，過去未曾、現在也不會、未來更不打算買粉。在這次的風波中，紀卜心坦承自己在某些方面做得不夠好，她理解有粉絲因此感到失望並選擇退追蹤，表示自己尊重每個人的決定，並對風波帶來的不滿感到抱歉。

▲小吳、紀卜心經營的「十盛」最近爆出爭議。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



此外，針對遭到外界質疑刪除網友的留言，紀卜心在道歉聲明中強調，自己並未刪除任何留言，同時也進一步解釋，她回覆留言的行為就是願意面對所有問題，沒有欺騙或逃避的意圖，也不會因為留言引來的批評而刪除。紀卜心還提到網路上有人散布與她對話的假紀錄，她呼籲大家不要輕信這些不實的訊息，並透露已存證這些帳號，保留通過法律途徑追究造謠者責任的權利。