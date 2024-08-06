黃靖倫沈迷麻將出門打牌！　老婆怒嗆「怎麼不去死一死」傳離婚訊息

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請藍波老師、洪都拉斯、黃靖倫上節目聊爸爸話題。黃靖倫表次與老婆分工合作照顧小孩，每天過著朝九晚五的生活，但他有一個嗜好是打麻將，有次好不容易約好了牌局，他還給老婆「打牌費」求放風，甚至提出贏了可以抽10%分紅的條件，但打到一半卻收到老婆訊息「怎麼不去死一死」，他一開始假裝沒看到，接著老婆又傳訊息說「乾脆離婚吧」，讓他心急趕快打完回家裝沒事睡覺，隔天起來老婆完全不理他，讓他自此之後要打牌只能偷偷打，不敢經過老婆同意。

▲黃靖倫打牌到差點離婚。（圖／緯來戲劇台提供）

藍波老師說，他住在女生宿舍中，老婆為了希望統一用卡累積紅利，所以他手上的信用卡是老婆的附卡，每當他刷卡買東西，老婆就會打來問，「你剛剛是不是又買啥？買那個幹嘛！」讓他在節目中喊話想要有自己的信用卡。

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藍波說，他在家裡地位很低，平常有打棒球的他最希望全家來球場為他加油，連現在女兒都當上球團啦啦隊，原以為會容易許多，沒想到這小小心願卻還很難實現，沈玉琳就打趣說，「你女兒上場加油有錢啊！幫你加油又沒錢！」

▲藍波老師連信用卡都沒有。（圖／緯來戲劇台提供）

洪都拉斯在家也是地位低的爸爸，他說，老婆過母親節、生日總是很盛大隆重，他的父親節都隨便過過，他希望有機會能全家一起上球場看球，有次，他買到重要球賽的門票，沒想到要出門前家人相繼爽約，他只好形單影隻的赴球場。

近來，他拍綜藝節目騎重機覺得超爽快完全投入男人的世界，也讓他燃起不老騎士夢，但跟老婆提到想買重機時，老婆竟潑他冷水說：「你都幾歲了還買重機！倒了你扶得起來嗎？」洪都拉斯還希望有在玩重機的佩甄幫忙向他老婆大人喊話，讓他能完成心願！

▲洪都拉斯自認中家地位低。（圖／緯來戲劇台提供）