阿樂跳鋼管…裙子脫了！掉出美臀形狀掀尖叫　高難度動作被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

女星阿樂（林妤臻）在社交平台分享近期挑戰鋼管舞的經歷，展現了她在這一全新領域的努力和堅持，期間甚至練到皮膚長繭、起水泡，不過當她上傳一系列成果畫面，頓時掀起眾人好評，美臀形狀和性感身材，更是辣翻大票網友！

演出當天，阿樂身穿亮片裝，展示出高難度的鋼管舞動作，展現出優美的身姿，原本下半身套著白紗短裙，也在台上直接脫下，大方露出苦練已久的美臀形狀，引來眾人驚呼「屁屁好辣」、「這屁屁也練得太美了吧」、「看到第一張就戀愛了」、「這個屁屁，我要尖叫～～～」。

面對有部分網友留言「屁股有整嗎？」阿樂也展現高EQ，親自做出回應：「啊哈哈哈不可能好看的東西都覺得是整的吧。」

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▲阿樂回應網友留言。（圖／翻攝自阿樂IG）

原本，阿樂計劃在表演中結合小提琴和舞蹈，但在深思熟慮後，她覺得這樣的表演過於平凡，決定改用鋼管舞來展示自己的創意。她坦言，學習鋼管舞的過程並不輕鬆，在2個月的訓練中，遇到了許多困難和挑戰，包括皮膚長繭、起水泡等等：「在上管的時候感受到組織液慢慢滲透了出來、感受到在皮膚表層流動的感覺，當下真的很無助，因為不可能再回頭了。」

不過，阿樂在學習的過程中，感受到鋼管舞帶來的成就感和幸福：「我感受到自己好像可以與自己拼命，以前做了很多事情，即便再努力也不一定有成果，但是鋼管就是每個瘀青、每個傷痕都成了意義，它證明了我每個掙扎努力的瞬間，所以真的很幸福。」她也不忘感謝老師和鋼管教室小編的鼓勵，「謝謝你們，也謝謝自己，希望未來的自己 ，可以帶給大家更厲害的鋼管表演。」