阿弟唱功超穩！Mei「懷疑是不是假唱」　超甜內幕曝網閃瞎

記者高語璠／綜合報導

男團Energy日前在台北小巨蛋展開演唱會，吸引了上萬名粉絲朝聖，當然也少不了「最美大嫂團」到場支持。其中Mei透過社群寫下感想，誇讚老公阿弟的歌聲「這20幾年你是不是偷偷吞了不少CD」，超真實的內心話笑翻不少網友。

▲Mei寫下看Energy演唱會的感想。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

Mei連續兩天到小巨蛋力挺Energy演唱會，事後將照片發在社群，文中透露看到老公在台上發光的樣子很帥氣，歌聲一出來更是陶醉，不禁懷疑對方是不是在假唱，「畢竟第一場大家都太嗨用盡百分之200的體力，結果你是越唱越好，唱慢歌的時候一直默默流眼淚，你的堅持是對的，太好聽了。」

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▲阿弟一家人到小巨蛋看他的演出。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

Mei除了曬出應援小扇、應援燈等，還PO出目送老公下班的照片，可見到阿弟坐在黑色廂型車上，與外面的工作人員道別，這個畫面剛好被她捕捉到，為此形容「看完表演，全家送你上車回飯店這一趴很不習慣，好像歌迷送偶像的感覺」。

其他網友見狀紛紛回應，「因為有你的照顧與支持，阿弟才能一步一步儲蓄能量發光發熱」、「成功的男人背後都有偉大的老婆」、「是妳把阿弟顧得很好，沒有妳也不會有現在的阿弟」、「在我心中阿弟才是行走的CD呀～很開心能再聽到他的歌聲」。

【Mei全文】

本以為看了第一場表演再看第二場應該不會太激動，結果我錯了，心情更激動，看到你在台上發光的樣子真的很帥，聽到你的歌聲更是陶醉，連我都懷疑你是不是假唱，畢竟第一場大家都太嗨用盡百分之200的體力，結果你是越唱越好，唱慢歌的時候一直默默流眼淚，你的堅持是對的，太好聽了，你們真的都超棒的～缺一都不可。

只是看完表演全家送你上車回飯店這一趴很不習慣，好像歌迷送偶像的感覺

我們回家路上豬寶一直要打給你叫你回家，他說他保證好好睡覺不踢你

謝謝你們帶給大家兩個激動的夜晚

意猶未盡

#豬寶說爸爸帥到外太空

#這20幾年來你是不是偷偷吞了不少CD