Energy等22年開唱失控了！　書偉脫口一句話...坤達驚：你老婆OK嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Energy今晚在小巨蛋開唱，也是他們相隔22年的大型演唱會，五人心情都難掩激動，Toro直呼：「你們這尖叫，我耳機裡聽都要炸掉了！」身為團長的牛奶嗨到滿場跑，還去摸坤達的手臂肌，「好壯喔，魔鬼筋肉只有我可以摸。」還被阿弟拉回來：「奶哥回來啦，太失控了，他們（指歌迷）失控可以，你要冷靜。」

▲ Energy今晚在小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

書偉則說，20幾年沒跟粉絲見面，希望大家幫他圓夢，「 我有個小小的願望，希望大家幫我實現，大家一起喊書偉我愛你！」馬上被團員圍攻，「公器私用」、「自肥」、「你上次也叫大家看你的戲」，他連忙喊：「等等，先喊，拜託！」笑翻全場。

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沒想到書偉下一秒又說：「我還有第二個願望。」再被團員砲轟：「太多了吧」、「還是我先去外面吃泡麵」，書偉嗨喊：「終於可以說，我也愛你們！」坤達問他：「你老婆（謝京穎）今天有來嗎？確定這樣OK？」書偉笑說：「她有來啊，在包廂，她說我放假，今天屬於大家！」

▲▼Energy睽違22年演出，讓台下粉絲都嗨到不行。（圖／記者黃克翔攝）

近來幾乎成為「團欺」的Toro，不意外開口又被團員噹，「你講完了沒！」相當搞笑，坤達則說：「我們隔了22年終於站上小巨蛋，今天的心情呢，其實真的是很爽，但我還在感受這一切。」阿弟嗨喊：「我只有一件事想說，就是，我終於回家了小巨蛋！」被團員虧：「原來你住這。」唱到〈Ra men song〉時，阿弟和書偉還衝到台下各自和粉絲自拍、互動，粉絲福利做好做滿。