小龍女甄選李多慧現身指導原則　林襄自曝跟馬傑森還是好友

記者葉文正／台北報導

「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」今天在WESTAR舉行甄選，本次估計有三百多人報名，今天有百名候選的啦啦隊女孩，將決選出16位女孩，林襄與李多慧都到場擔任評審，林襄更點出關鍵：「要從頭燦笑到尾，也要有自信。」李多慧則稱讚候選女孩都很棒。

▲林襄擔任Dragon Beauties小龍女甄選會評審。（圖／記者林敬旻攝）

李多慧認為，想要被選入女孩陣容，「最重要是活力，還有表情，你們都很棒。」李多慧也被問颱風的苦怕，她表示：「颱風一點點害怕，但還可以，韓國颱風很少，一年大概三個。」由於她在節目上親了江宏傑，也跟張立東玩遊戲，但是覺得江宏傑跟張立東都還好，不是她的菜。

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▲李多慧(左)、林襄擔任Dragon Beauties小龍女徵選會評審。（圖／記者林敬旻攝）

身為過來人，林襄也建議，「相信他們都可以辦到的，要相信自己，在自己的舞台上發光，但不能怯場，稍微怯場就會被比下去，我甄選時就是從頭笑到尾，一定要保持燦爛的笑容，蠻能感染到觀眾，我比較重視現場的渲染力。」

▲Dragon Beauties小龍女徵選會來了上百名女孩。（圖／記者林敬旻攝）

莉奈事務所負責人莉奈則說，「我比較重視現場跟觀眾的互動。」總監JOE則透露，「每位女孩都很優秀，預計會挑選十到二十位優秀的女孩，也會安排上場機會，最重要能不能發揮熱情跟感染力，能擊敗幾萬人幾千人，要持續發揮自己熱情。而本次最小有九歲的小女孩報名，JOE說這麼小是沒辦法工作，但球場本就以親子方向經營，會邀請他們擔任表演嘉賓。

▲Dragon Beauties小龍女徵選會小螞蟻(左)跟芷霖主持。（圖／記者林敬旻攝）

林襄也被問到，今年中華職棒明星賽，林襄被拱玩前男友「臭馬傑森」這個梗，林襄笑說：「他之前在我們主場比賽接殺了我們的球，我轉播時，就脫口而出說臭馬傑森，明星賽就被派上用場，雖我們沒有聯絡，但網路上大家都在流傳這影片，我們就還是好朋友。」並說自己是後援會會長。

琦琦說，看起來大家舞風都很類似，大家可能要多凸顯自己的特色，可以結合不一樣的元素演出。知名設計師潘怡良則說，眼神非常重要，造型當然也很重要，不過最主要還是眼神的自信。小蛙則建議，參加甄選的女孩舞風跟表情，還有舞蹈基礎也很重要。