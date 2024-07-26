爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《西門町一番地》班底蔡燦得、吳怡霈、木星和小8（張允曦），26日出席記者會，巧合都在去年結束愛情長跑蔡燦得和木星，感情事也成為焦點。蔡燦得去年分手交往19年的導演男友陳家俊，她笑稱演出靠近台下時，順便物色新對象。但當提到被爆出曾追求她的黃子佼，蔡燦得僅表示：「就等判決吧！」

▲全民大劇團推出《西門町一番地》沉浸式劇場。（圖／記者湯興漢攝）

蔡燦得傳出曾被黃子佼瘋狂追求，但爸爸一句「不是好人」讓感情無疾而終。被問及此事，蔡燦得僅表示：「就等判決吧！」隨即便有人出來擋住話題。她與前導演男友陳家俊分手後還是朋友，但不會特別邀請對方來看新戲，「我也邀請親友，怕看到認識的人會過於緊張。」

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▲蔡燦得去年分手交往19年的導演男友陳家俊，也傳出曾被黃子佼追求。（圖／記者湯興漢攝）

木星也在去年和交往17年的男友分手，26日現身時看起來瘦了一大圈。被問到心情，她笑說：「我心情一直很好啊，分手已經是去年的事了，我們現在也還是朋友。」至於瘦出鉛筆腿，木星笑說：「我原本飲控已瘦了許多，接下這個演出大概又會再瘦，因為唱跳都是來真。」

▲木星去年分手交往17年男友，如今瘦了一大圈。（圖／記者湯興漢攝）



《西門町一番地》劇名來自日治時期紅樓的門牌號碼，以西門紅樓劇場的歷史為演出的內容。演員們將不侷限在舞台上，而是設計多個橋段表演穿梭在觀眾席間，此外看戲的同時還能享用各色小吃，美食顧問吳秉承師傅精選12道小吃，例如老天祿滷味、順成綠豆糕、十八王公肉粽、姜太太包子、榮泉彈珠汽水、三協成大餅、津津蘆筍汁、晴光車輪餅等等，演出現場都能品嚐其美味。

▲吳怡霈為《西門町一番地》使出十八般武藝。（圖／記者湯興漢攝）

蔡燦得、吳怡霈、木星、小8幾位主要表演者將扮演兩個以上的角色，吳怡霈表示自己最初接戲時，導演只問她「會台語嗎？」結果接下工作之後才發現除了戲劇還要唱跳，挑戰難度又再變高，蔡燦得則接著笑說：「我算自投羅網，原本跟導演說願意為了這齣戲學台語，結果現在直接需要十八般武藝。」小8也表示：「我負責到的歌曲，也是讓我心率直直飆高。」

▲小8唱跳「心率直直飆高」。（圖／記者湯興漢攝）