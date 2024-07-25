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許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

記者劉宜庭／綜合報導

許藍方被外界封為「最美性學博士」，經常上節目受訪，還曾分享喝醉後的趣事，曾在不知情的狀況之下被種草莓，看見胸口印記才驚覺此事，所幸有影片留存，證明是在玩國王遊戲期間，被好友張琳種的。

▲許藍方胸口被張琳種草莓。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲許藍方胸口被張琳種草莓。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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在節目《小姐不熙娣》中，許藍方透露自己喝高粱時不太會醉，喝到第二瓶的時候，才會慢慢地醉，被小S提問「有一次妳說妳喝醉醒來，發現妳全身被種草莓，是什麼意思？」她坦言事情是發生在與一群好友去宜蘭玩的時候，但當下自己已經醉到完全不知道發生什麼事。

原來，許藍方先前跟張琳、派翠克、Peg跟菲比去宜蘭玩，期間眾人烤肉、喝酒，開心玩樂享受假期，「因為他們喝紅、白酒，我是喝高粱，那天喝完，我已經不記得我在幹嘛了，完全不記得。」

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

▲許藍方和王少偉合體錄節目。（圖／翻攝自YouTube／全員請上車 READY GO）

▲許藍方、王少偉私下交情甚篤。（圖／台視提供、翻攝自YouTube／全員請上車 READY GO）

直到後來，許藍方和王少偉見面，對方突然提問「妳最近有認識新朋友嗎」、「還是妳有什麼新的對象？」她一臉疑惑說沒有，對方進一步追問「那為什麼會有草莓？」她雖然驚回「怎麼可能」，但一看才驚覺，自己胸口接近鎖骨位置有紅色印記。

因此，許藍方才向出遊團友提問「到底昨天發生什麼事情？為什麼我身上有草莓？」後來看了影片，才發現草莓是張琳趁她喝醉時種的，期間眾人正在玩「國王遊戲」，她半夢半醒之間還伸手撫摸張琳的頭，一旁的好友則嗨喊「吸久一點、吸大一點」，場面看起來十分瘋狂，令眾人驚訝不已。

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關鍵字

許藍方, 王少偉, 最美性學博士, 國王遊戲, 張琳, 派翠克, Peg, 菲比, 小姐不熙娣

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