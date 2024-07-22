丹尼婊姐因「金鋼狼」爆婚姻危機？休傑克曼虧：蠻值得離婚的

記者許逸群／台北報導

百萬YouTuber HowHow（陳孜昊）與丹妮婊姐驚喜合體，為即將上映的《死侍與金鋼狼》前往韓國採訪萊恩雷諾斯與休傑克曼。兩人化身「丹妮女侍」與「金鋼How狼」與本尊合影，讓網友羨慕喊「上輩子妳應該拯救過很多顆星球」、「被摸過的衣服永遠別洗了」。

▲丹尼婊姐搭檔HowHow合體死侍與金鋼狼。（圖／漫威影業提供）

How How向休傑克曼拋出靈魂拷問，讓兩位巨星哄堂大笑，「我知道這是迪士尼的電影宣傳，但我們真的很想知道，你早上起床的時候狼爪會不經意的伸出來嗎？」逗趣提問讓兩位巨星停頓3秒後爆笑，休傑克曼也捧場回應：「會，如果身體健康的話就會，所以有伸出來其實是好事。」

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近期宣布結婚喜訊的丹妮婊姐更在採訪中自曝，差點因為電影與老公「黑豹」爆發婚姻危機。全因老公相當期待「金鋼狼」首次穿著經典黃色制服亮相，婊姐則表示：「我真的不知道這些細節！」萊恩雷諾斯溫暖安慰：「不需要每個人都知道這件事啦。」休傑克曼則故作嚴肅地搞笑回應：「但我覺得這蠻值得離婚的。」

▲▼《死侍與金鋼狼》KUSO電影《那些年，我們一起追的女孩》及《月老》海報。（圖／漫威影業提供）

此外，繼先前發布《死侍與金鋼狼》泰式風情版海報引爆網友瘋傳，本日加碼公佈由以手繪懷舊電影海報聞名的香港創作團隊「無紙用工作室」操刀繪製，KUSO電影《那些年，我們一起追的女孩》及《月老》海報，推出《那些年，我們一起J（追）的狼人》及《未老》等兩款狼情侍意海報，輔以惡搞文案高度還原電影視覺，再為創意行銷增添一筆。電影將於7月24日上映。