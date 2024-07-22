李善均生前為了他接演！曹政奭鏡頭前「眼眶紅了」哽咽：我很想他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影星李善均2023年底輕生，他生前還有數部作品沒公開，令影迷感傷不已。近期，他所主演的電影《幸福的國家》即將於8月14日在韓上映，電影22日在首爾舉辦發佈會，導演談起李善均接演的主因，其實是因為想和另一位主角曹政奭合作，人就在現場的曹政奭立刻眼眶泛紅，罕見在鏡頭前情緒失控，全場看得不捨又鼻酸。

▼▲李善均生前遺作《幸福的國家》即將在韓上映，他當初其實是為了曹政奭才接演。（圖／翻攝自《幸福的國家》劇照）



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《幸福的國家》改編自1979年發生於南韓總統朴正熙的暗殺事件，已逝男星李善均飾演「軍人」朴泰柱，他與曹政奭有多場對手戲。電影22日在韓舉辦發佈會，所有演員到齊，只可惜李善均已經無法與影迷分享演出幕後故事，導演秋昌民代為發言他選擇出演這部電影的原因，「我跟善均合作時，第一個問的問題就是選擇這部作品的原因，他說『是因為曹政奭，他是優秀的演員，想要一起演戲向他學習』，他（李善均）至今還是位很有好奇心、很有熱情的演員，我對於他所擁有的演員態度感到很驚訝。」

▲▼曹政奭聽到李善均生前是為他才接演，眼眶逐漸紅了。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）



當導演秋昌民聊到李善均時，場上所有演員露出不捨的表情，其中，曹政奭更是忍不住紅了眼，他被捕捉到眼眶逐漸濕潤，試圖想要忍住眼淚刻意抿著嘴，種種小動作令人看了很難過。被問到跟李善均合作的心情，曹政奭回以溫暖的笑容，「他是位很多情的人，跟他一起拍攝的瞬間，每刻都很愉快，我是一個很喜歡搗蛋的人，哥哥都會接住我的玩笑，是一個非常非常好的哥哥。」

▲▼曹政奭憶起與李善均合作的時光，感性表示「我很想他」。（圖／翻攝自MTN STAR YouTube）



曹政奭紅著眼哽咽回答，「他在片場也是比任何人都還堅持理念的演員，演戲時很火熱，演完戲時又很溫暖，現在此刻我也很想哥哥。」得知李善均是為了他才接演，他笑說：「我一直以為哥哥在開玩笑，但剛剛導演這樣說，我很感謝他能這樣子說。」這段訪談令人跟著鼻酸，粉絲也盼望李善均在天上過得很好，希望電影上映後能有迴響。

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