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鏟屎官小心噴淚！　王月痛失愛貓「現場逼哭陳庭妮、蔡凡熙」

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》又遇上棘手凶宅事件，而這次竟是「貓靈」作祟，資深演員王月演出一位愛貓人士，愛貓離世後，居然留在舊宅搞鬼，幸好有「凶宅房仲搭擋」陳庭妮、蔡凡熙再次聯手，平安化解難題。

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲王月在《幸福房屋事件簿》中痛失愛貓。（圖／逆光電影股份有限公司）

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王月在《幸福房屋事件簿》第9集中，客串演出悲痛失去愛貓的「金太太」，透露拍攝期間每一個場景都是真情流露，尤其是與貓靈之間的互動，總會情緒澎湃、淚如雨下。這份對寵物的情感，讓各自養狗的陳庭妮與蔡凡熙，也相當感同身受，在旁看著王月情感豐沛的表演，兩人都忍不住眼眶泛淚，陳庭妮直呼「我的狗狗現在也年紀稍長，我有一直告訴自己，要學習面對未來有一天要跟他分開的課題。」演員們也呼籲貓奴、鏟屎官在看這集的時候要備好衛生紙。

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

而陳庭妮、丁春誠與蔡凡熙的「辦公室三角戀」發展，也逐漸白熱化，在發現丁春誠腳踏兩條船後，早有正牌女友還跟陳庭妮牽扯不清，兩人禁忌戀情依然「勾勾纏」，丁春誠為了展現誠意，秀出和女友提分手的訊息給陳庭妮看，同時幫她把父親留下的淡水凶宅處理妥當，成功挽回陳庭妮的心。

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲《幸福房屋事件簿》王月、陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司）

▲《幸福房屋事件簿》蔡凡熙獨自出任務。（圖／逆光電影股份有限公司）

獨自暗戀陳庭妮的蔡凡熙雖然羨慕，但仍堅守自己的工作崗位，獨自出任務，探查一樁外國裸男墜樓案件，發揮特殊通靈能力，以及對房仲業務逐漸熟悉，順利將案件偵查方向轉移為意外墜樓，而非他殺或自殺，幫了客戶大忙，也讓陳庭妮對他刮目相看。

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陳庭妮, 幸福房屋事件簿, 丁春誠, 蔡凡熙

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