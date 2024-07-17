可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

記者劉宛欣／綜合報導

「可不可熟成紅茶」新竹關埔店1名員工日前疑不滿客人在快打烊時點餐，竟吐口水、徒手抓珍珠，並將影片分享在網路上，無良行為引發各界撻伐，該分店也遭總部火速開鍘，並追究相關法律責任。網紅律師巴毛在臉書上分享看法，指出加盟主若向該員工求償，粗估幾百萬跑不掉「不是道歉了就不用賠錢」。

▲可不可關埔店遭總部解約，招牌已撤。（圖／翻攝自Threads）

巴毛17日在臉書曬出可不可新竹關埔店招牌撤下的照片，感嘆「屁孩一直都有，但現在的屁孩幹屁事，會自己錄影放到網路上保全證據，雇主連監視器的錢都可以省了」，該分店被總公司停業，今天馬上就撤了招牌，她指出「這真的不是道歉就好的事情，害加盟主損失多少，他就可以跟你求償多少」。

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▲女店員不滿客人打烊前下單，用手攪珍珠洩憤。（圖／記者陳凱力翻攝）

巴毛粗估裝潢損失、店內材料的庫存以及沒有辦法繼續營業的損失，算下來「幾百萬跑不掉」，貼文下方有網友詢問，總部因為員工荒謬行為就解約的行動是否合法，她則指出「應該是契約裡面有相關約定」，另外有人則嘲諷有錢的人不會去飲料店打工，就算判賠，加盟主也拿不到錢，巴毛律師則點破「他就這輩子都不要有正常工作，不然就可以扣薪」。