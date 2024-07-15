「為了持修進戲院？」項婕如搞笑發問　意外釣出本尊

記者許逸群／台北報導

奇幻愛情電影《愛的噩夢》12日上映，首周末票房約350萬台幣，榮登本周台灣電影新片冠軍！海外也傳來捷報，本片獲頒2024韓國富川國際奇幻影展「評審團大獎」，喜上加喜！

▲電影《愛的噩夢》謝欣穎、林柏宏與項婕如。（圖／華映娛樂提供）

廖明毅導演新作《愛的噩夢》接連受到台北電影獎、紐約亞洲影展的肯定，日前再榮獲富川國際奇幻影展的評審團大獎，監製丁長鈺表示：「非常感謝富川奇幻影展的肯定，這是繼電影《詭扯》之後，第二次獲得這個殊榮，會在製作的路上，繼續努力。」

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項婕如因此片在各界網路被狂讚，稱她演技爆棚非常吸睛。她片中髮型是長直髮加齊劉海，她幽默在「Threads」問網友：「會不會有人為了持修進戲院，才發現是我？」大飛搞笑搭話：「有沒有可能是唐老師？」沒想到持修本人也浮出來回應「學喔」，引發大批網友熱議。

▲大飛與林柏宏在電影中為同事好友。（圖／華映娛樂提供）

另外值得一提的是，大飛（吳志慶）片中和林柏宏飾演同事好友，好幾場戲被對方打下體。大飛說這動作是導演原本就寫在劇本裡，他跟林柏宏本就認識，所以沒有特別練習，「直接上場直接來，男生彼此之間都會拿捏好力道，因為一定都有做過這個動作，而這個動作也能看出朋友之間的交情到哪。」

林柏宏則搞笑說：「兄弟有需要客氣嗎？」他透露其實跟大飛從《六弄咖啡館》合作後便有保持聯絡，雖然不是很常聚會，但每次碰到都可以聊很久，「他又會唱歌又很搞笑，可是拍戲又超級認真，這次跟他拍戲覺得超開心，不用演，完全可以一起當兄弟胡鬧，很有默契玩得很開心。」