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李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」！　曝傻眼過程：神乎其技

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李佩甄近來和家人一起到國外旅遊，她日前帶著首次造訪英國倫敦的女兒「小可樂」買名牌包犒賞自己，沒想到，卻因為一個不留神，整袋都被小偷拿走，她為此欲哭無淚直說：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，原來是這樣用。」

▲▼李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」傻眼：神乎其技。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

▲李佩甄近來和家人到海外旅遊。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

李佩甄表示，她和小可樂在購物完後，女兒想進一間服飾店試穿衣服，但因為店內人太多，於是她就走到大馬路旁的小花圃休息，並將三大袋購物戰利品放在腳邊。然而，就在小可樂出來的時候，她才發現裝著名牌包的大紙袋不見了，「我們兩母女瞬間驚呆不知所措，站在原地無言相對，希望這一切都不真的。」

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▲▼李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」傻眼：神乎其技。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

▲李佩甄和女兒在購物途中，發現剛買的名牌包被偷走。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

李佩甄透露，整個過程不過才約莫兩分鐘，「在倫敦的第二天我們就得到這麼寶貴的經驗，見識這裡神乎其技的扒手，迅雷不及掩耳的犯罪速度，對任何遊客都是震撼教育。」看到女兒眼眶泛淚，她也只能心疼地安慰愛女，表示以後一定要更小心。

▲▼李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」傻眼：神乎其技。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

▲李佩甄帶女兒到英國倫敦旅行。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

對於李佩甄的遭遇，網友紛紛留言表示「倫敦遊客多的地方真的要注意身上的財物」、「在歐洲直接提著精品紙袋，說真的就是臉上寫著：來偷（搶）我」，而李佩甄的律師好友李怡貞也建議說：「在歐洲精品買完東西後，直接搭車回飯店鎖著再出門，否則其實一出店門就可能被盯上了。」

▲▼李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」傻眼：神乎其技。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

▲網友的反應。（圖／翻攝自Facebook／李佩甄）

【李佩甄全文】

小可樂第一次來英國倫敦就遇到驚魂記
母女倆興高采烈逛大街
採購完畢回飯店的路上
小可樂逛到一間服飾店要試穿衣服
我本來想在店裡等她但實在太擁擠
於是我就走到大馬路上靠著小花圃休息
三大袋戰利品就放在腳邊
我開心的看著來來往往的行人
享受著倫敦乾冷清爽的空氣
約莫2分鐘
小可樂跑出來說人好多的時候
突然發現黑色小香大紙袋…不…見…了
我們兩母女瞬間驚呆不知所措
站在原地無言相對
希望這一切都不真的
看到小可樂眼眶泛淚好難過
我也只能安慰她之後一定要更小心
在倫敦的第二天我們就得到這麼寶貴的經驗
見識這裡神乎其技的扒手
迅雷不及掩耳的犯罪速度
對任何遊客都是震撼教育
現在正是暑假旅遊旺季
真心提醒大家出門在外小心貴重物品
不要傷了荷包又傷心掃興
#母女均安
#我應該要大叫我的小香包呢
#不在乎天長地久只在乎曾經擁有 原來是這樣用

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