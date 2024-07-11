陳庭妮「濕吻丁春誠」一路親到床上！　2疑點抓包他腳踏兩條船

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》持續熱播中，在劇中飾演資深房仲的陳庭妮工作、愛情都遭逢巨變，她因買賣紛爭引起客訴被迫留職停薪，更驚覺曖昧對象丁春誠早有交往多年「正牌女友」，不知情誤當小三，原本散發耀眼光芒的幹練女強人，一夕跌得滿身傷，她的專屬「凶宅犬」蔡凡熙也無能為力，只能默默陪伴。

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮曖昧丁春誠。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

《幸福房屋事件簿》陳庭妮與副總丁春誠大談職場秘密戀情，兩人浪漫雨中濕吻，一路親到床上。只可惜粉紅泡泡幻滅，原來是丁春誠不讓陳庭妮去他家，在外用餐也躲躲藏藏怕人撞見，種種跡象都表明男方有鬼。陳庭妮的閨蜜發揮「網路辦案」專長，揭穿丁春誠已有交往多年且論及婚嫁的女友，得知真相的她瞬間從天堂掉到地獄。

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▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮曖昧丁春誠。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

而蔡凡熙飾演能聞到鬼魂的菜鳥房仲游大志，偷偷愛慕陳庭妮，從「凶宅犬」化身暖心陪伴的「忠犬」，他感受到陳庭妮情緒低落，不斷釋放關心。此外，北村豐晴導演本集特別客串想入手凶宅的買家，陳庭妮跟蔡凡熙協助他舉辦「凶宅主題入厝趴」，在網路引起轟動，陳庭妮能因此順利洗刷污名，正式回歸工作崗位，「忠犬」蔡凡熙也功不可沒。

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

戲外，陳庭妮跟蔡凡熙也默契十足，日前接受訪問時忍不住瘋狂互嗆，被問到「對方是什麼狗」時，蔡凡熙秒喊「貴賓」，並指著陳庭妮說「她很愛碎碎念，我沒猜吉娃娃已經很好了。」陳庭妮假裝暴怒拆麥喊「不錄了」，笑翻眾人。陳庭妮也坦言跟蔡凡熙搭檔很開心，尤其不用擔心身高差，愛怎麼穿高跟鞋就怎麼穿，直呼「以前看劇本寫小鳥依人，我就會畫問號、折起來，跟導演開會要特別提出討論，跟蔡凡熙完全沒這煩惱。」