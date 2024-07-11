ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳庭妮「濕吻丁春誠」一路親到床上！　2疑點抓包他腳踏兩條船

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》持續熱播中，在劇中飾演資深房仲的陳庭妮工作、愛情都遭逢巨變，她因買賣紛爭引起客訴被迫留職停薪，更驚覺曖昧對象丁春誠早有交往多年「正牌女友」，不知情誤當小三，原本散發耀眼光芒的幹練女強人，一夕跌得滿身傷，她的專屬「凶宅犬」蔡凡熙也無能為力，只能默默陪伴。

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮曖昧丁春誠。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

《幸福房屋事件簿》陳庭妮與副總丁春誠大談職場秘密戀情，兩人浪漫雨中濕吻，一路親到床上。只可惜粉紅泡泡幻滅，原來是丁春誠不讓陳庭妮去他家，在外用餐也躲躲藏藏怕人撞見，種種跡象都表明男方有鬼。陳庭妮的閨蜜發揮「網路辦案」專長，揭穿丁春誠已有交往多年且論及婚嫁的女友，得知真相的她瞬間從天堂掉到地獄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮曖昧丁春誠。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

而蔡凡熙飾演能聞到鬼魂的菜鳥房仲游大志，偷偷愛慕陳庭妮，從「凶宅犬」化身暖心陪伴的「忠犬」，他感受到陳庭妮情緒低落，不斷釋放關心。此外，北村豐晴導演本集特別客串想入手凶宅的買家，陳庭妮跟蔡凡熙協助他舉辦「凶宅主題入厝趴」，在網路引起轟動，陳庭妮能因此順利洗刷污名，正式回歸工作崗位，「忠犬」蔡凡熙也功不可沒。

▲《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲《幸福房屋事件簿》陳庭妮、蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

戲外，陳庭妮跟蔡凡熙也默契十足，日前接受訪問時忍不住瘋狂互嗆，被問到「對方是什麼狗」時，蔡凡熙秒喊「貴賓」，並指著陳庭妮說「她很愛碎碎念，我沒猜吉娃娃已經很好了。」陳庭妮假裝暴怒拆麥喊「不錄了」，笑翻眾人。陳庭妮也坦言跟蔡凡熙搭檔很開心，尤其不用擔心身高差，愛怎麼穿高跟鞋就怎麼穿，直呼「以前看劇本寫小鳥依人，我就會畫問號、折起來，跟導演開會要特別提出討論，跟蔡凡熙完全沒這煩惱。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳庭妮, 幸福房屋事件簿, 丁春誠, 蔡凡熙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 席琳狄翁傳受邀巴黎奧運開唱！罹罕病「嘴歪抽搐不止」停工1年有望回歸
  2. 《劇場版賽馬娘》8月上映　中文預告公開⋯台粉暴動：先洗澡再看
  3. 林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺
  4. 成龍新電影「AI回春到27歲」！　觀眾全反彈：表情僵硬，超出戲
  5. 楊奇煜「輕熟男新造型」曝光帥炸！　點名威廉：沒他在一直被唸
  6. 影迷集資「以他名義」甘肅蓋圖書館　金鐘視帝李程彬一聽哭了！
  7. 被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光
  8. 楊謹華「靜脈血管爆掉」傷照曝！淚眼：還有點腫 低調現蹤球場全被拍
  9. 訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇
  10. 陳庭妮「濕吻丁春誠」一路親到床上！　2疑點抓包他腳踏兩條船

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366