白雲收唐治平友人訊息！　「曝後事卡關點」：若不在，要面對

記者張筱涵／綜合報導

藝人白雲日前曾說如果唐治平需要願意幫忙出喪葬費，近日上《命運好好玩》提到，在消息曝光後有收到唐治平身邊好友們來訊感謝，並提到目前情況卡在「唐治平不認為那是媽媽」，可能要先專注在唐治平的心理狀態。

▲白雲提到唐治平始終不認為那是母親。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



白雲在《命運好好玩》中被問到唐治平一事，當他願意幫忙的消息曝光後，有收到唐治平身邊好友的感謝訊息：「其實謝謝我這麼關心，其實周遭的朋友都有在幫忙」。白雲認為，幫忙需要對方願意接受，並表示：「也許就有另外一種心態，也許人家不好意思或拉不下這個臉」。

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其實唐治平身邊的好友也都有在關注並給予幫忙，白雲也說「有時候我們要幫人家忙，也要人家願意」，目前情況是唐治平仍不認為離世的是母親，大家討論都說要先將唐治平心理因素處理好：「反正如果他媽媽如果真的還在這世界上，我們當然很開心，但是真的不在的話，他也要面對了吧。」

▲白雲提到有很多朋友說要先將唐治平心理因素處理好。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



事實上，唐治平73歲母親於今年6月3日被發現陳屍在社區頂樓。唐治平堅稱「那不是我媽」，拒絕指認並領回遺體，導致唐母遺體冰存於板殯超過一個月。

而在檢方經齒模比對確認該遺體確實為唐治平之母後，唐治平痛批檢警沒有提前告知驗屍事宜，「整件事情非常荒謬、胡扯、噁心！」他還透露，媽媽牙口不好，另外，最近搬家時發現，媽媽收藏了他的剪報，媽媽一直以他為傲。

►獨／唐治平怒了！批檢警踢皮球：整件事荒謬至極 曝媽以他為榮



▲唐治平。（圖／記者黃宥寧攝）

