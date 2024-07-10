ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白雲收唐治平友人訊息！　「曝後事卡關點」：若不在，要面對

記者張筱涵／綜合報導

藝人白雲日前曾說如果唐治平需要願意幫忙出喪葬費，近日上《命運好好玩》提到，在消息曝光後有收到唐治平身邊好友們來訊感謝，並提到目前情況卡在「唐治平不認為那是媽媽」，可能要先專注在唐治平的心理狀態。

▲▼白雲 唐治平。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲白雲提到唐治平始終不認為那是母親。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

白雲在《命運好好玩》中被問到唐治平一事，當他願意幫忙的消息曝光後，有收到唐治平身邊好友的感謝訊息：「其實謝謝我這麼關心，其實周遭的朋友都有在幫忙」。白雲認為，幫忙需要對方願意接受，並表示：「也許就有另外一種心態，也許人家不好意思或拉不下這個臉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實唐治平身邊的好友也都有在關注並給予幫忙，白雲也說「有時候我們要幫人家忙，也要人家願意」，目前情況是唐治平仍不認為離世的是母親，大家討論都說要先將唐治平心理因素處理好：「反正如果他媽媽如果真的還在這世界上，我們當然很開心，但是真的不在的話，他也要面對了吧。」

▲▼白雲 唐治平。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）▲白雲認為唐治平的心理因素要先處理好。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲白雲提到有很多朋友說要先將唐治平心理因素處理好。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

事實上，唐治平73歲母親於今年6月3日被發現陳屍在社區頂樓。唐治平堅稱「那不是我媽」，拒絕指認並領回遺體，導致唐母遺體冰存於板殯超過一個月。

而在檢方經齒模比對確認該遺體確實為唐治平之母後，唐治平痛批檢警沒有提前告知驗屍事宜，「整件事情非常荒謬、胡扯、噁心！」他還透露，媽媽牙口不好，另外，最近搬家時發現，媽媽收藏了他的剪報，媽媽一直以他為傲。

►獨／唐治平怒了！批檢警踢皮球：整件事荒謬至極　曝媽以他為榮

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平。（圖／記者黃宥寧攝）

 【相關新聞】

►齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

►唐治平母後事曹雨婷呼籲不要逼他　個人願意出錢出力

►唐治平「最後期限」認母屍仍未現身　士檢將比對身分後依法收埋

►曾是同門師兄弟！　趙自強被問到唐治平「一秒變嚴肅」：很心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

推薦閱讀

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白雲, 唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 布萊德彼特罕放閃小26歲新女友！　傳有意組建家庭「生育計畫曝光」
  2. 昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚
  3. 愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕
  4. 樂團主唱單飛　認與老婆愛情長跑15年：她影響我最大
  5. 白雲收唐治平友人訊息！　「曝後事卡關點」：若不在，要面對
  6. 薔薔前員工控薪水少「她心寒發聲」！揭上片前被放鳥　全公司幫擦屁股
  7. 死性不改！鄭俊英「夜店熱吻法妹」謊稱：我來自波士頓　小號貼文曝光
  8. 何宜珊愛情長跑9年修成正果！劇中「單膝下跪」拿鑽戒求婚王盈凱
  9. 砲轟圈內5閨蜜決裂4個月！　吳婉君露面認了「友情回不去」
  10. 黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366