出道41年首當反派！李興文太壞「負面情緒爆炸」嘆：暫時不演了

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《天道》9日晚間舉行殺青宴，眾多演員齊聚一堂，其中飾演大魔王的李興文也談及了殺青的心情，表示自己出道已經超過40年，這是第一次演反派，心情其實相當複雜，在拍戲過程中辛苦的不是身體，反而比了比自己的心臟，說道「是內心比較煎熬」。

▲李興文。（圖／三立提供）

李興文這次在《天道》中飾演大魔王江道成，劇中壞到必須跟每一個人對立，而一向多以正派角色示人的他，也坦言收到很多網友私訊「拜託你演好人」、「還是喜歡看你演好人」、「不習慣你演壞人，形象破滅了」，他耐心一一回覆自己的心情，認為自己已經出道41年，想要給自身一個挑戰說道「演好多年了，總要演一個反派，只演好的角色，對演員不是好的。」

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▲李興文。（圖／三立提供）

雖然過足戲癮，但李興文也透露自己暫時不會接演反派，原來是角色的負面情緒影響太深，讓他只能透過唸大悲咒來消化，直呼「我連趕通告都在聽大悲咒」。而製作人也驕傲地表示「這個角色除了李興文，不知道還能找誰來演」。

此外，李興文在《天道》中雖然與眾人為敵，但戲外卻意外結交了許多好朋友，特別提到在跟葉華、岳虹、江國賓對戲時收穫很多，其中江國賓在八點檔耕耘多年，他還會特地跟對方討教台語「互相學習、教學相長」。

▲《天道》殺青宴。（圖／三立提供）