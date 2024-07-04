韓流二代團回憶殺！ONE TONE拼盤林口登場　2NE1的她破天荒登台

記者吳睿慈／台北報導

夏天最驚喜的韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》即將在7月20、21日連續兩天開唱，20日以二代團為主題演出名單終於揭曉，繼少女時代孝淵打頭陣曝光後，還有Apink、B1A4之外，以及近2年到高雄走透透的VIXX成員LEO，最終官方也公布壓軸嘉賓為2NE1的Dara（Sandara park），Sandara park本人也在社群媒體預告「台北見！」掀起一陣熱烈迴響。

▲ONE TONE拼盤以二代團為主題的演出由少時孝淵打頭陣先宣布登台。（圖／勁維肯創意提供）



《ONE TONE CONCERT》跳脫既往韓流拼盤的刻板印象，先公布21日的韓國全饒舌陣容，一口氣集結當今各人氣新星，20日的二代團主題同樣絞盡腦汁，從人氣團體少女時代孝淵，到近年來經常來台的Apink，以及回憶殺滿滿的B1A4，再來還有VIXX成員LEO。

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▲▼ONE TONE拼盤20日的完整卡司公開，2NE1的Dara破天荒登台。（圖／勁維肯創意提供）



主辦單位近日公開最後卡司，2NE1恰好是團體成軍15週年，成員Sandara park首度以個人身份來台開唱，她在IG同步宣佈演出消息，粉絲驚訝不已，留言區狂歡「我真的會瘋掉」、「雞皮疙瘩掉滿地」、「太狂了」、「要唱舊歌嗎」。

《 ONE TONE Concert》 7月20日門票將於6日中午12點於Klook全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位官方IG。