安迪兒Marz23「金曲獎抱的是假兒子」！網困惑揪疑點　他親現身說真相

記者田暐瑋／綜合報導

已故藝人安迪帥兒、樂團「TRASH」主唱Marz23（阿夜）靠著個人專輯《不遠處》入圍今年金曲獎最佳華語男歌手獎，特地帶著妻兒走紅毯，兒子小朋可愛模樣相當討喜。當典禮一開始，鏡頭帶到在台下的Marz23讓孩子戴上耳機隔絕過大的現場音量，但有眼尖網友發現開場前後的小孩似乎是不同人，「為何要用其他baby替代？」對此，他本人也親自現身回應了。

▲Marz23身上抱著小嬰兒露出慈父笑容。（圖／翻攝自LINE TV）

有網友日前看金曲獎轉播時，發現Marz23在台下抱著一個嬰兒，因為怕現場音響太過大聲傷害小孩聽力，特地幫戴上耳機，身邊還坐著一名馬尾正妹，他一臉慈父笑容逗弄懷中的孩子，看起來就像是一家人，原PO不解發文問：「我再怎麼看，那baby不像小朋啊啊啊啊？看起來就是女baby不是嗎？如果真的是小朋我為我的臉盲抱歉，但不是小朋的話為何要用其他baby替代，然後開場用這個當橋段？」

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▲Marz23帶著妻兒走紅毯。（圖／攝影中心攝）



此文同樣釣出其他有相同疑問的網友，「終於有人說出我的困惑了，感覺旁邊才是孩子的親媽」、「我看典禮的當下也超困惑」、「對！那時候只覺得怎麼老婆小孩都換人了」，原PO在文末還特地標註了Marz23的帳號，沒想到Marz23本人真的現身回應：「我怕兒子走完紅毯會累，所以懇求金曲開場橋段能讓朋回家休息，結果替身嬰兒就誕生了。」解答了網友們的疑惑。

▲Marz23回應網友疑惑。（圖／翻攝自Threads）