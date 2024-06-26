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炎亞綸被披露賣天母豪宅「3年賺620萬」！ 房市專家認證：眼光佳

賣房賺三倍2／炎亞綸賣房3年賺620萬　投資眼光被讚爆

▲過去炎亞綸經常被直擊在台北市天母豪宅周邊騎車蹓躂，不過房子現已脫手。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

張書偉因為婚後需求不同，賣掉住了十多年的婚前房，而賺進700萬價差。近年台灣房價只漲不跌，不少藝人也因買賣房地產賺了不少錢，像炎亞綸就曾被披露，持有3年就獲利620萬出場的超狂例子。

炎亞綸2018年以7980萬元買下天母豪宅「溪雅圖」，去年他捲入MeToo風暴時，不少媒體到「溪雅圖」樓下守候，管理員深感困擾而脫口「炎亞綸的房子已賣掉」，才發現，他在2021年8月以8600萬元脫手，3年就獲利620萬元，當時有不少房市專家讚他買房眼光佳。

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賣房賺三倍2／炎亞綸賣房3年賺620萬　投資眼光被讚爆

▲雞排妹曾被爆買賣房屋賺了大賺一筆，但她表示實際成交沒賺那麼多。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雞排妹鄭家純曾揪親友一起買大安區預售建案，一次買三戶，跟建商殺價200~300萬，交屋後不久，其中一戶就在房仲網刊出求售，開價2480萬元，一買一賣轉手價差將近500萬。不過當時鄭家純在臉書澄清，並非外界所言賣屋賺價差500萬元，實際成交價還得是看狀況，還得繳稅，若順利成交一戶也不會賺那麼多。

賣房賺三倍2／炎亞綸賣房3年賺620萬　投資眼光被讚爆

▲于美人也曾被披露賣豪宅獲利，但也據傳被課了重稅。（圖／翻攝自于美人臉書）

于美人也曾被披露賣豪宅獲利約1609萬，她2018年以1億4459 萬元買下北市南京東路的豪宅「元大方圓」15樓戶，2022年11月以總價1億6068萬元售出，帳面上看似有1609萬價差，但因為房地合一稅的關係，獲利要扣45%的稅，實際大概進帳900萬元。

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周刊王, 張書偉, 炎亞綸, 雞排妹, 鄭家純, 于美人

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