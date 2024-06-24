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結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星堀北真希是零緋聞女神，入行以來沒有任何戀愛傳言，但在2015年8月閃電宣布結婚，對象是大11歲山本耕史，婚後2年正式引退演藝圈。而夫妻倆是交往0日直接結婚，至今9年仍相當幸福，老公山本耕史近日上節目分享婚姻觀，說道「結婚是找自己願意配合的人」。

▲▼閃婚堀北真希9年，山本耕史吐心聲。（圖／翻攝自X）

▲閃婚堀北真希9年，山本耕史分享婚姻觀。（圖／翻攝自X）

山本耕史上談話節目《人生最棒的餐廳》，分享結婚到現在的婚姻生活。他最初與堀北真希合作電視劇，想交換電話，結果對方給的是公司電話，6年後合作舞台劇，常見到堀北真希在看書，結婚後一問才知道，當時是不想與人說話假裝看書，也不喜歡他上前搭話。而他曾告白求交往，但是被拒絕，後來鼓起勇氣問「那結婚吧」，原本還有點開玩笑成份，沒想到對方回答「結婚的話好像可以想像得出來」，兩人就此邁向結婚之路。

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晚婚的山本耕史坦言，多年來結不了婚，是因為一直在找與自己契合的人，生活、工作、喝酒都要能配合的女性，結果根本找不到，「原來不是這樣，是要找『自己願意配合的人』」。他婚後完全改變生活步調，不常與友人外出喝酒，家中下廚的大多是他，為孩子做叉燒肉、炒飯。

▲▼閃婚堀北真希9年，山本耕史吐心聲。（圖／翻攝自X）

▲▼閃婚堀北真希9年，山本耕史吐心聲。（圖／翻攝自X）

▲▼閃婚堀北真希9年，山本耕史吐心聲。（圖／翻攝自X）

▲山本耕史說，自己多年沒結婚是因為一直在找與自己契合的人。（圖／翻攝自X）

▲▼閃婚堀北真希9年，山本耕史吐心聲。（圖／翻攝自X）

▲山本耕史發現不是找與自己合得來的人，是找自己願意配合的人。（圖／翻攝自X）

山本耕史與堀北真希結婚不但震驚演藝圈，更受到外界質疑不長久，如今育有2寶家庭幸福，也超出大眾預期。日網如今一面倒祝福「交往0日結婚真的需要勇氣」、「這兩人結婚真的是演藝圈七大不可思議」、「也就是說他打從心底愛老婆」。

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