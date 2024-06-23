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Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑：尷尬到好同情

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber尼克和香港老婆Ashly共同經營頻道，擁有超過76萬人訂閱，夫妻倆除了分享生活，也不時會拍攝互整影片。Ashly在22日上傳的影片中，就特意買路邊攤的壽司，裝成是高級壽司，想測試老公和婆婆是真饕客還是純吃貨，結果兩人的反應笑翻網友。

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

▲Ashly買路邊攤壽司整老公和婆婆。（圖／翻攝自Instagram／nickwang1988）

在影片中，Ashly聯合經紀人，騙尼克、尼克媽說請來了日本高級壽司店的師傅，號稱「從去年就開始預約」，然而事實上，「壽司師傅」是台灣人，做壽司也只是裝忙，僅負責把路邊攤的壽司擺到盤子上。

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不過，尼克和尼克媽在吃了幾輪壽司後，非但沒有發現異樣，還大讚「沒有吃過這麼好吃的壽司」、「跟菜市場的不一樣」，尼克甚至誇說：「比我以往所吃過的日本高級壽司店還要高級！」讓一旁的Ashly幾乎快要忍不住笑。

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

▲▼尼克和尼克媽都沒發現吃的只是路邊攤的壽司。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

到了尾聲，Ashly說：「想吃的話，我絕對可以每一天都給你吃。」揭曉其實所有壽司都是從夜市買回來的。原本尼克還不相信，堅稱「高級料理就是高級料理」，直到師傅開口說「你好」，他和媽媽才知道這是場騙局，並直說：「一定是買好吃的路邊攤才可以像今天這樣魚目混珠。」

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

▲▼Ashly揭曉答案。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

▲▼Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑。（圖／翻攝自YouTube／尼克&amp;ASHLY）

對於尼克和尼克媽的浮誇反應，網友紛紛笑說「這是暗示一些美食家其實都是口才太好，不是真的能品嚐出其中奧妙」、「媽媽真的好浮誇，每個都『好好吃喔』」、「我覺得是心理問題欸，就是你花大錢（以為花大錢）的東西，有時候就是會覺得比一般的好吃」、「這尷尬到我都開始同情知道真相後的尼克了」。

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這群人, 尼克, Ashly

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