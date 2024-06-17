孫樂欣開包裹驚見「假陽具」！　丈母娘在旁尷尬了...鍾欣怡嚇壞：又大又粗

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》今（17日）邀請鍾欣怡、楊皓如、阿虎上節目暢談「當開心購物變破財陷阱」，鍾欣怡說，家裡有個房間專門放包裹，有次老公拆包裹時，丈母娘還在旁邊，竟然害羞到不敢說是什麼，後來才知道竟是假陽具，也過七天鑑賞期無法退，讓他們哭笑不得！

▲鍾欣怡、楊皓如、阿虎上節目暢談「當開心購物變破財陷阱」。（圖／緯來戲劇台）



鍾欣怡說，她是行動派的牡羊座，有時候手上沒工作，剛好有假期，心想「假期不等人」，就會立馬買機票、訂房間，刷下去跟老公孫樂欣說以後，老公還會念她動作太快，起碼要讓他比個價，那次還被老公念說她多花了1.3萬。鍾欣怡說，有時候廠商也會寄試用品包裹來，加上她買的家裡有一堆包裹，甚至還有個小房間專門放包裹，但他們都沒有當下拆包裹的習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾欣怡自曝老公孫樂欣網購假陽具，是一場烏龍。（圖／緯來戲劇台）



有次，孫樂欣看她包裹堆積多了還說今天該拆一下了吧，要拆包裹時發現，包裹竟是他自己的名字，一打開有濃濃的塑膠味，當下鍾欣怡的母親還在旁邊，大家都問他說那是什麼東西，讓孫樂欣尷尬得說不出口，後來才透露竟是一個假陽具，孫樂欣也說「我沒買過這東西啊」，鍾欣怡也笑說，那個陽具有濃濃塑膠味而且又大又粗，是她人生第一次看到980元的假陽具，但也因為過了七天鑑賞期，想退也退不了！



