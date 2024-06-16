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小孟老師／6月16日星座運勢　雙子座事業愛情兩得意

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升品牌名氣
感情：美好身心和諧
財運：資產增值利益
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子

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雙子座

工作：推進產品升級
感情：編織愛的篇章
財運：獲得小道消息
幸運色：黃色
貴人：處女
小人：牡羊

天秤座

工作：紛擾整理完畢
感情：重視未來幸福
財運：另闢賺錢捷徑
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：職場開心工作
感情：父母深度溝通
財運：善於理性消費
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：天秤

金牛座

工作：拓展多元業務
感情：勇敢跨出起點
財運：放下焦躁心情
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

處女座

工作：案件莫名雜亂
感情：相互扶持進步
財運：有機會得分紅
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：建立良好形象
感情：友誼常駐時光
財運：財務問題排除
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女

天蠍座

工作：實現成本節約
感情：找到兩人平衡
財運：獨立經商有利
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：射手

雙魚座

工作：結識重要人物
感情：踏上真愛冒險
財運：外出便宜採買
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：強化品牌形象
感情：處於真愛滿足
財運：可以豐盛收割
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛

獅子座

工作：提升專注目標
感情：克服挑戰成就
財運：理財積極獲利
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：魔羯

射手座

工作：擴展了社交圈
感情：放下心中期待
財運：降低市場風險
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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