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Energy書偉剛辦完…阿弟妻「你還欠我一個婚禮」！鬆口心願：女孩都想要

記者潘慧中／綜合報導

Energy張書偉2023年底和謝京穎登記結婚後，9日終於正式舉辦婚禮，成員們全部到齊獻上祝福。其中，阿弟（蕭景鴻）的老婆Mei事後分享現場照片時，不忘隔空向另一半喊話：「你還欠我一個婚禮喔～。」

▲▼Mei 邱馨葦 。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

▲阿弟和Mei一起出席書偉的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

Mei 10日在社群網站透露附上一個苦笑冒冷汗的表情符號透露，每次參加婚禮時，總是會被問「什麼時候換你們辦」，她從「小孩可以當花童」說到「小孩都已經可以當我伴娘」，婚禮還是沒下文。

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▲▼Mei 邱馨葦 。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

▲謝京穎和書偉9日正式舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

Mei坦言婚禮幾乎是每個女生都想要的儀式，「但……我現在都幾歲了」，而且想到再過幾年，可能就是女兒要辦婚禮了，「我現在辦會被說斂財吧！」

▲▼Mei 邱馨葦 。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

▲▼Mei 邱馨葦 。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

▲▼Mei 邱馨葦 。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

▲Mei和Energy成員們合照。（圖／翻攝自Facebook／Mei邱馨葦 ）

儘管如此，Mei還是想隔空提醒阿弟仍欠她一個婚禮，「麻煩大家看到他提醒他一下，免得他參加完別人的婚禮就忘了當下答應大家說要辦。」

Mei臉書全文：

恭喜書偉跟京穎新婚快樂～昨天真是帥呆跟美呆了～
每次呢參加婚禮總是被問到什麼時候換我們辦，從說小孩可以當花童到…..我小孩現在都已經可以當我伴娘了婚禮還是沒下文
當然婚禮是每個女孩都會想要的，但……我現在都幾歲了，而且還有可能再過幾年是我女兒要辦婚禮
我現在辦會被說斂財吧
但我還是要說～史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔～
麻煩大家看到他提醒他一下免得他參加完別人的婚禮就忘了當下答應大家說要辦

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Energy, 書偉, 阿弟, Mei

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