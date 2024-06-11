連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

▲連俞涵日前出席客家文化活動記者會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

形象清新的連俞涵，給人一種「絕世仙女」的感覺，雖然也演過不少愛情戲碼，但戲外卻一點緋聞也沒有，時報周刊CTWANT曾在2019年接獲爆料，指她與知名作家李屏瑤同遊日本、共逛北師美術館，當時回應兩人關係「就是朋友」，時隔五年，本刊目擊連俞涵在工作結束後在捷運站外等人，果不其然正是騎著機車的李屏瑤上演接送情，不過兩人的互動不太溫馨，表情甚至有點「懊嘟嘟」的感覺，不知是否在鬧彆扭。

6月7日下午3點半，本刊巧遇記者會活動結束後的連俞涵，獨自搭乘計程車到了台北市中正區某郵局，辦理完業務便搭乘捷運前往新北市新店區一家工作室，直到晚間8點才離開，和友人分手後獨自前往捷運站。

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▲活動結束後連俞涵搭小黃趕赴當天其他行程。（圖／本刊攝影組）



▲結束一整天的工作與安排，連俞涵前往捷運站搭車。（圖／本刊攝影組）



晚間9點，連俞涵走出台北市士林區某捷運站後站在路邊等候，幾乎於此同時，曾與她傳過緋聞的李屏瑤騎著機車到達。兩人見面後，卻不是像一般有人來接時會露出愉悅表情，感覺甚至有些冰冷，令人好奇這樣的互動是否是因為兩人太過熟悉，還是先前發生了什麼不太愉快的事情。

▲出了捷運站後，連俞涵站在路邊看似在等人。（圖／本刊攝影組）



▲騎著機車的李屏瑤來接連俞涵。（圖／本刊攝影組）



李屏瑤右手拿著手機，左手將安全帽遞給連俞涵，眼神只是稍微確認，立刻又目不轉睛地看著手機螢幕。連俞涵戴好安全帽，也沒有立刻跨上機車，而是盯住忙著看手機的對方，面無表情的李屏瑤這才轉過頭對視一眼，空氣中彷彿有點火藥味。連俞涵坐上機車後沒有抓緊緊，雙手僅輕放在李屏瑤腰間，活像是還不熟的朋友那般。而李屏瑤確認後方沒有來車後，油門一催騎進附近的巷子離去。

▲李屏瑤將安全帽交給連俞涵，但視線完全沒離開過手機。（圖／本刊攝影組）



▲連俞涵戴好安全帽後卻沒有上車，而是盯著一直在看手機的李屏瑤。（圖／本刊攝影組）



▲待連俞涵坐穩後李屏瑤加速駛離捷運站，但互動略嫌冰冷。（圖／本刊攝影組）



向來零緋聞的連俞涵，過去曾被命理老師斷言「感情宮一片空白」，她當時還開心表示「沒那麼需要談戀愛」，但本刊在2019年曾接獲爆料，連俞涵其實已和作家李屏瑤在社群網站洩漏出愛的痕跡。爆料者指出連俞涵及作家李屏瑤那時只有兩人一起去看北師美術館的《美少女的美術史》展覽，相處自然對彼此非常熟悉；之後她們相隔天各別在臉書和IG貼出視角雷同的照片，不過並沒有標出還有誰也一起去。

▲連俞涵和李屏瑤兩人的社群常分享出遊紀錄，不過都是朋友大合照。（圖／翻攝自連俞涵、李屏瑤IG）



同年隔月連俞涵又去了日本，李屏瑤那時也很湊巧地正在日本。旅途間連俞涵不斷與粉絲分享她在日本的所見所聞，李屏瑤則是忙著關懷著政治及國際時事，發文乍看之下毫不相干，但社群網站上兩人都貼出同地點、類似視角的照片，發文時間同樣也錯開，也讓人嗅到了想避諱什麼的味道。不過當時求證連俞涵獲得的回覆她們的關係「就是朋友」。如今兩人看來關係依舊，雖然感覺氣氛不算太好，但李屏瑤特地騎車去捷運站接夜歸的連俞涵，也還是很有心照顧這位好朋友。

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