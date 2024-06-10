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劉真49歲冥誕 閨蜜楊麗菁「惆悵PO合照」還是好想她：紅消香斷有誰憐

記者潘慧中／綜合報導

「國標女王」劉真於2020年離世，至今仍令親友、粉絲感到不捨。9日適逢49歲冥誕，閨蜜楊麗菁當天上傳了兩人的昔日合照，並有感而發地寫下「花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐」等字句。

(外送稿用)▲▼楊麗菁。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁）

▲楊麗菁9日感性祝福劉真生日快樂。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁）

楊麗菁9日感性地祝福「一輩子的摰友」劉真生日快樂，雖然對方已在4年前離世，但每當回想起過往，「彷彿又見你在舞台上輕盈起舞，每個旋轉和跳躍都如同藝術的化身。」

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楊麗菁誇讚劉真的舞步，不只是視覺享受，「更讓我們感受到生命的韻律與熱情」，包括閨蜜的笑容和溫柔眼神在內，都曾給她帶來無窮的鼓舞和安慰，「讓我們有勇氣面對生活中的困難與挑戰。」

▲▼楊麗菁和劉真的交情超過20年。（圖／翻攝自Facebook／楊麗菁）

明明應該是最歡樂的時光，楊麗菁只能感嘆這是「最惆悵」的日子，道盡對好朋友劉真的無限想念。

楊麗菁臉書全文：

6月9號，小真祝妳生日快樂
一輩子的摰友
花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐
回憶起你，彷彿又見你在舞台上輕盈起舞，每個旋轉和跳躍都如同藝術的化身。
你的舞步，不僅帶來視覺的享受，更讓我們感受到生命的韻律與熱情。
你美麗的笑容和溫柔的眼神，曾為我們帶來無限的鼓舞和安慰。讓我們有勇氣面對生活中的困難與挑戰。
最歡樂的時光，最惆悵的季
想念！

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