ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／6月11日星座運勢　天秤有秘密趁今天快跟伴侶說

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：成功推出產品
感情：建立信任基礎
財運：制定長期策略
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：推動業務數位
感情：家庭樂趣分享
財運：積極參與市場
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：獲得客戶表揚
感情：互相分享秘密
財運：提高收益水平
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：獲得團隊獎項
感情：共度溫馨時光
財運：優化財務結構
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：金牛

金牛座

工作：加強需求研究
感情：保持心靈契合
財運：靈活應對市場
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：完成難度專案
感情：建立深厚友誼
財運：保持收益穩定
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：促進團隊建設
感情：保持情感熱度
財運：善於資產配置
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶

天蠍座

工作：達成季度目標
感情：共同面對壓力
財運：開拓市場機會
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：天秤

雙魚座

工作：提高銷售滿意
感情：共同承擔責任
財運：抓住投資良機
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：提升項目管理
感情：互相增進了解
財運：優化資金管理
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：雙魚

獅子座

工作：提高生產速度
感情：互相激勵前行
財運：減少財務風險
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

射手座

工作：順利完成升級
感情：互相學習長處
財運：選擇適當投資
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

剛痛失「愛子」　包偉銘砸140萬入手N7電動車寵妻

剛痛失「愛子」　包偉銘砸140萬入手N7電動車寵妻

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

金秀賢現身音樂節「身邊站28歲女偶像」！　耳語畫面掀戀愛說

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」正妹幫搧風　本尊怒斥：有病嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

剛痛失「愛子」　包偉銘砸140萬入手N7電動車寵妻

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖
  2. 薔薔親妹遭疑做詐騙「真實職業曝光」！曾在路邊擦鞋　全身剩4000元
  3. 林映彤背號有心機！《全明星》黃宏軒「隔15年重拾球棒」
  4. Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了
  5. 華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡
  6. 小孟老師／6月11日星座運勢　天秤有秘密趁今天快跟伴侶說
  7. 連俞涵站路邊…李屏瑤接送全被拍！昔爆「戀上女作家」互動現況曝
  8. SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準
  9. 瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你
  10. EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366