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蔡阿嘎開除蘿拉首發聲！高喊「腳踏實地賺錢」　網笑：寓意深遠

蘿拉因涉及不法行為，遭到蔡阿嘎解雇。（圖／翻攝自蘿拉IG、蔡阿嘎臉書）

▲蘿拉因涉及不法行為，遭到蔡阿嘎解雇。（圖／翻攝自蘿拉IG、蔡阿嘎臉書）

圖文／CTWANT

「YouTuber界長青樹」蔡阿嘎6日大動作發聲明，開除10多年元老級員工蘿拉（林沛蓁），內容提及對方有不法行為，但沒說明具體原因，也引來網友紛紛猜測。時隔半天，他今（7）日稍早也首度更新動態，放上團隊到韓國員工旅遊的照片，寫下「回台灣腳踏實地賺錢」，一席話也被質疑意有所指。

這位百萬YouTuber今日在社群平台PO出一行人在當地超市前的合影，透露大夥兒買好買滿，緊接著就是「回台灣腳踏實地賺錢錢」。原來，蔡阿嘎日前帶著團隊員工前往濟州島進行為期5天的員工旅遊，只是他似乎早在行前就解雇蘿拉，各種合照都不見對方身影。

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除此之外，蔡阿嘎也在臉書更新動態，開心表示員工旅遊順利落幕，「濟州島超市採買團！這些人真的很會買，30公斤行李，1公斤都不浪費，促進韓國經濟感謝您！哈哈哈結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢」！

蔡阿嘎開除蘿拉首發聲！他喊「腳踏實地賺錢」　一席話意有所指

▲蔡阿嘎一句「腳踏實地賺錢」網笑稱寓意深遠。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎6日晚間突發布聲明，解雇任職10多年的團隊元老蘿拉，透露對方不法行為嚴重影響公司，而他當下人在南韓舉行員工旅遊，在PO出律師函的前一天，就曾提到「充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰」，引發網友猜測。

如今蔡阿嘎又丟出「這句話」看起來相當敏感，不少網友笑說「『腳踏實地』四個字，寓意深遠」、「『腳踏實地』是重點」、「加油，『腳踏實地』是重要」、「腳踏實地是不是在偷酸」。事實上，蔡阿嘎在PO出律師函前一天，就曾提到「充電完畢，準備回台灣面對一場場硬戰」，疑似暗示將迎來腥風血雨。



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