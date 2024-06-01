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啦啦隊甜心罕動怒「我們不是服務業」！　遭球迷1句話惹毛：理智線直接斷

記者王靖淳／綜合報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽）是味全龍啦啦隊成員之1，憑著甜美外型圈粉不少人，還因此獲得啦啦隊甜心的封號，平時會在社群分享日常的她，今（1）日發文坦言，在聽到球迷的1句話而感到心寒，同時也表示，啦啦隊不是服務業。

▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

▲小珍奶有啦啦隊甜心的封號。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

小珍奶表示，啦啦隊是展現青春及活力來感染球迷，希望來看球賽的每個人都能感受到熱情，並為球員加油。不過有球迷卻認為，花了錢就該得到啦啦隊女孩「服務業」般的笑容。為此，小珍奶坦言，聽到這句話時理智線直接斷裂，因為她認為任何職業都該受到尊重，「我們不是服務業。」

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▲小珍奶發文。（圖／翻攝自Threads／）

▲小珍奶發文。（圖／翻攝自Threads／bubbletea_wang）

小珍奶透露，有些球迷會因為不被啦啦隊女孩重視，而對她們酸說「褪去啦啦隊身份你們不過就是普通人。」為此，小珍奶坦言，平時只能盡力寵粉，真的無法每個都顧到，偶爾還是會有忽略的時候，她也向球迷喊話：「請不要走心、情勒我們。」表示大家都是普通人，沒有誰比較特別。

▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

▲小珍奶會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

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小珍奶, 啦啦隊甜心, 啦啦隊, 味全龍, 小龍女

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