吳怡霈婚後現身報喜　談老公Akira這點對她最好

記者葉文正／台北報導

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藝人吳怡霈今天主持麗克特記者會，並與網紅一隻阿圓同台做菜，臉上洋溢新嫁娘的幸福神情，今天她也提到，老公(Akira)對她非常好，還會在她回家前做日式料理給她吃，至於兩人做人進度，吳怡霈認為自然就好，並不強求。

▲吳怡霈(左)與一隻阿圓。（圖／記者葉文正攝）

吳怡霈先生Akira是琦玉縣人，所以她現在也是標準的埼玉媳婦，但她說：「因為老公跟我都是住在台北，所以也不用侍奉公婆，但我們有時候還是會回去，我也會寄牛軋糖鳳梨酥等回去給婆婆，因為婆婆很喜歡台灣各地的牛軋糖。」即便沒住一起也懂得孝敬婆婆，之後也想寄芒果給婆婆，希望他們也喜歡台灣水果。

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▲吳怡霈(左)與一隻阿圓下雨天仍賣力工作。（圖／記者葉文正攝）

至於做人進度，吳怡霈今年已滿44歲，她自己認為做人成功機率不高，但也是順其自然，只要有懷孕也會想要生下來，只是就不強求：「畢竟我當年錯過了凍卵時機，所以也只能順其自然了」。

她也說婚後夫妻生活很棒很協調，以前老公可能會比較日式思惟，像一般大男人一樣，倘若幫女友或老婆拿包包，會覺得很不習慣，但可能台灣住久了，ˊ他逐漸被同化，「比如我若到外縣市去工作，我回家他都會在家做日式料理，包括關東煮、壽司等菜色，回到家可以吃我就覺得好幸福。」