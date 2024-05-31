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《西貢小姐》來了！喊話「世界皇后」妮妃雅駕臨　 讚台灣：真的好安全

記者蕭采薇／高雄報導

百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》首度來台演出，百人巡演團隊與21個貨櫃、4萬套戲服與百頂假髮全部大陣仗抵台，31日在高雄衛武營首演揭開巡演序幕。其中飾演皮條客「工程師」的Seann興奮表示：「我有看到台灣的妮妃雅奪下了《魯保羅變裝秀》的冠軍！很希望她也可以來看演出。」

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角Nigel、女主角Abigail。（圖／寬宏提供）

首演場開演前，製作人托本布魯克曼（Torben Brookman）、男主角「克里斯」Nigel、女主角「金」Abigail，和全劇靈魂人物「工程師」Seann在總彩前抽空與台灣媒體相見歡，布魯克曼表示：「我愛台灣，我之前在2005年的時候因為《歌劇魅影》有來過，這是個美麗的國家、人也很棒，我非常開心可以參與《西貢小姐》第一次的台灣演出。 」

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▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲男主角Nigel、女主角Abigail互訴情衷，兩人有多場吻戲。（圖／寬宏提供）

Nigel和Abigail彩排合唱經典曲目《Sun and Moon》，講述劇中兩人定情後互訴內心話的情歌，希望兩人能一起走向美好的未來，男女主角時而高亢時而溫柔的嗓音令人感動不已。Nigel也說道：「大家都很友善，迫不及待今晚要見到台灣的觀眾們。 」

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman。（圖／寬宏提供）

本身就是酷兒的Seann則興奮的說：「我非常榮幸來到台灣演出，我知道台灣很重視性別平權，還是亞洲第一個承認同志婚姻的國家，這真的是一件非常棒的事情！還有台灣的妮妃雅也奪下了《魯保羅變裝秀》的冠軍！很希望她也可以來看演出，也希望不論你是不是LGBT的一員都能來看演出。 」

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲男主角Nigel、女主角Abigail彩排合唱經典曲目《Sun and Moon》。（圖／寬宏提供）

即將在台灣度過20歲生日的Abigail，透露當天還有兩場演出，但工作人員已經為她籌辦好了生日派對。Abigail感性表示：「從我們開始演出大概要一年了，當我第一次試鏡『金』這個角色時我才18歲，現在下週我就要滿20歲了！我真的是跟著《西貢小姐》這部劇一起長大的，我非常尊敬『金』這個角色，她是一個如此美麗的女人，某種程度上她教會了我許多。」

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲女主角Abigail即將在台灣度過20歲生日。（圖／寬宏提供）

他們在兩天前抵達台灣，已經踩點了高雄著名的美麗島站「光之穹頂」，也逛了夜市，嘗試了甘蔗汁、珍奶的在地美食。演員們對台灣讚不絕口，Abigail說：「捷運真的太方便了，想去哪裡晃晃都可以！」Nigel也盛讚：「而且台灣真的很安全！」

▲《西貢小姐》製作人Torben Brookman、工程師Seann、男主角NIGEL、女主角ABIGAIL。（圖／寬宏提供）

▲男主角Nigel、女主角Abigail時而高亢時而溫柔的嗓音，令人感動不已。（圖／寬宏提供）

《西貢小姐》將在台灣演出39場，5月31日至6月2日將在高雄衛武營、6月7日至9日於台中歌劇院、6月14日至16日於台南文化中心，以及6月21日至7月7日在台北國家戲劇院，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。  

 

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西貢小姐, 音樂劇, 百老匯, 妮妃雅, 變裝皇后, Nigel, Abigail, Seann

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