內湖火鍋店「突PO張小燕現身照」！真相曝光 私下真面目被公開：很低調

記者潘慧中、劉宜庭／台北報導

張小燕4月因徒弟黃子佼鬧出購買未成年影像風波，連帶遭到抨擊，近況也因此備受矚目。沒想到，有一間位於內湖的火鍋店31日突然上傳她和店員的合照，引發各界懷疑這是否為近況照，但老闆向《ETtoday星光雲》解釋這其實是2023年的照片。

▲內湖火鍋店突然PO出張小燕與店員的合照。（圖／翻攝自Facebook／金鍋盃內湖店）



照片中，可以看到張小燕頂著一頭俐落短髮，戴上眼鏡，穿得一身黑，搭配的紅色格紋圍巾和包包顏色相呼應。和店員合照時，雙手緊握在身前，露出親切笑容。

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火鍋店在臉書上傳這張合照後，開心寫下「阿娘喂，上古神獸又來了，每次小燕姐來我們都會問他要不要坐包廂，來了好幾次都說沒關係我坐一般位子就可以了，真的是有夠親民，客人看到都會過去要求合照，來者不拒，超級可愛」。

▲▼張小燕已淡出螢光幕。（圖／翻攝自Facebook／張小燕）



然而，《ETtoday星光雲》實際致電火鍋店確認後，這張照片其實是在去年拍的，31日之所以PO出來是因為剛好臉書回顧跳出通知。老闆表示張小燕上一次造訪應該是去年的事，「平均一年來三次，都是去同一家分店，應該是住附近」，而且因為小燕姐很低調，所以店員有時候並不會特別要求合照。