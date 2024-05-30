黃瑄「火辣兔女郎裝」激吻亮哲　正宮妻看不下去猛虧

記者許逸群／台北報導

三立八點台劇《天道》中黃瑄所飾演的林子茜在最新一集慘遭惡整，身穿兔女郎裝參加生日會，羞愧到奪門而出。而近日劇情急轉直下，原先控制亮哲的晶片被移除，也一併抽走對黃瑄的愛，但亮哲為了私利只好裝深情，接受黃瑄的愛意，雖然心裡排斥，但身體卻很誠實，直接和黃瑄在路上激吻！

▲▼台劇《天道》黃瑄八點檔「兔女郎裝」遭惡整。（圖／三立提供）

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黃瑄在《天道》中變很大，日前拍攝一場外景換上兔女郎裝，露出修長大腿，她笑說劇組花招真的很多，之後還要穿禮服與性感睡衣，讓她突然開始有一種走服裝秀的感覺。她笑說劇中最近和亮哲感情線互動很多，她透露自己一直期待另一場劇情，是她撕破亮哲哥襯衫，霸王硬上弓！

▲▼黃瑄與亮哲在劇中有許多感情戲。（圖／三立提供）

有趣的是，亮哲老婆也是《天道》忠實觀眾，夫妻之間很逗趣，看到老公在劇中有親密感情戲，留言給老公：「你電視上跟別的女生告白，說你愛她！」讓亮哲趕緊回應：「妳幹嘛亂看電視。」

黃瑄在劇中被整，在正式場合她竟穿兔女郎裝出席，她笑說自己曾參加朋友公司的尾牙活動，結果去到現場發現大家穿超慎重，但她穿著牛仔褲跟T恤，現場看到覺得好糗，「天啊！好糗喔，我好像去他們那個聚會是幫他們打工的工讀生，好丟臉喔！」最重要是她坐主桌！